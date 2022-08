Caso de narco "llama la atención" y genera "preocupación" dentro de la coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo ocurrido con Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo que logró salir de una prisión en Dubái porque Cancillería le expidió rápidamente un pasaporte el año pasado, no solo es un botín político para el Frente Amplio, que interpelará a los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Luis Alberto Heber (Interior). Es también un asunto que ya es tema de conversación dentro de la coalición de gobierno, que aportó los votos para que la oposición convocara a los secretarios de Estado el próximo lunes para dar explicaciones sobre este tema.

El asunto, que tiene en el centro al uruguayo Sebastián Marset -buscado por Interpol desde que fuera liberado en Dubái al mostrar su nuevo pasaporte-, empezó en las últimas horas a “llamar la atención” entre algunos legisladores nacionalistas y directamente a causar “preocupación” en senadores como Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto.



El razonamiento común en filas oficialistas es que la convocatoria a los ministros es una instancia que, si bien a instancias del Frente Amplio -duro en las críticas al respecto (ver recuadro)- es una buena oportunidad para que los integrantes del Ejecutivo “aclaren” el panorama.



Pero Domenech va un poco más allá. “La verdad es que esta situación creó preocupación”, reconoció a El País el legislador cabildante.

“La verdad es que este es un tema poco claro -siguió-. Me parece bien la interpelación, porque los ministros no solo nos tienen que explicar a nosotros, los parlamentarios; deberán dar explicaciones a todo el país”.



Porque para Domenech no se puede soslayar que este episodio le ocurre a un gobierno que le ha declarado la guerra “frontal” al narcotráfico, y que con la acción u omisión “facilitó a un narcotraficante buscado internacionalmente a que pueda moverse”.



El grado de “atención” en el resto de las bancadas variaba ayer en la tarde según el caso, entre otras cosas porque muchos legisladores están concentrados todavía en otros asuntos, como el debate aún en curso por la Rendición de Cuentas que se lleva adelante en Diputados.



Pero ya había blancos que, por lo bajo, además de reconocerse sorprendidos por el tenor de los hechos, definían al episodio como “raro” y admitían también que la interpelación -que fue votada el lunes con el apoyo del oficialismo- se convirtió en una instancia necesaria. “(Porque) son necesarias las explicaciones del Poder Ejecutivo”, dijeron a El País fuentes de la bancada nacionalista.

En diálogo con los medios, el senador Jorge Gandini aceptó que el caso le llamaba la atención -“sí, claro, como tantas cosas”-, pero sin embargo añadió que lo que entendía como más relevante era si lo actuado se encuentra “dentro del marco legal o fuera de él”. Y subrayó: “Nosotros tenemos la información de que se actuó dentro del marco legal; si se está por fuera, es grave”.



En público y en privado -esto es, ante la consulta de legisladores blancos- los ministros han seguido una misma línea argumental: que las secretarías que dirigen actuaron conforme a la ley, lo que quiere decir que lo hicieron en función del decreto vigente en esta materia -de 2014-. Esta norma, en la interpretación del gobierno, flexibilizó las exigencias para los que solicitan pasaportes en el exterior, ya que se demanda solamente que el interesado no tenga antecedentes judicial en Uruguay o una causa abierta en la Justicia.



Por eso es que ahora preparan una nueva normativa que evitaría en el futuro que delincuentes detenidos en el extranjero -como Marset- puedan acceder a un pasaporte, y usarlo como argumento legal para obtener su libertad -pues en el caso del narcotraficante, estaba retenido en el país árabe por tener documentación paraguaya apócrifa.

Declararon en este sentido en las últimas horas tanto Bustillo como Heber y el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel.



El último en hacerlo fue el ministro del Interior, que habló ayer en rueda de prensa: “No sé cuál es la duda porque la legislación es muy clara”, dijo Heber al ser consultado por la interpelación, a la que asistirá “con gusto”. Afirmó también que al momento de que Cancillería expidiera el pasaporte -para lo cual Policía Científica dio luz verde al constatar que en ese momento Marset no tenía antecedentes penales vigentes- “no había requerimiento, ni alerta roja por parte de Interpol” y que “no había aviso como para que se pudiera advertir”.



Esta es, en definitiva, parte de la defensa que harán los ministros en el Parlamento, y en Presidencia confían en la “contundencia” de la argumentación que específicamente hará Heber ante los cuestionamientos de la oposición.



Por la tarde, el ministro concurrió a la Torre Ejecutiva a reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en el marco de acuerdos ministeriales, pero tras esa instancia el jerarca no hizo declaraciones a la prensa.