Carolina Cosse cierra su campaña electoral con una retórica “vazquista”

Que tiene preparado un “plan de emergencia” para Montevideo, que no está dispuesta a “vender la piel del oso antes de cazarlo”, que quiere que Montevideo sea un ejemplo mundial “como lo fue la política antitabaco”, y que hay que militar “hasta el último segundo” en que estén abiertas las urnas. Con esa retórica que tanto hace recordar al expresidente Tabaré Vázquez, la candidata a la intendencia de Montevideo, Carolina Cosse, encara sus últimos días de campaña electoral.

La senadora y exministra de Industria en el gobierno de Vázquez, y presidenta de Antel durante la administración de José Mujica, llega a la recta final como probable ganadora, según lo que advierten los sondeos de opinión pública. La candidata cuenta con el apoyo de los sectores del Frente Amplio ubicados más a la izquierda del espectro político: el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo, y el Partido Socialista, que hoy es liderado por su ala más ortodoxa.

En un acto realizado en el barrio Reducto ayer de tarde, dijo que si es intendenta implementará “un plan de emergencia” para atender las demandas de los capitalinos en plena pandemia: la propuesta que lleva el mismo nombre que el programa que Vázquez anunció en 2004 e implementó en 2005 cuando ganó el gobierno nacional.

Cosse sabe que las encuestas la dan con cierta ventaja, pero al ser consultada sobre cuál es su plan para armar el gabinete, empleó una repetida frase del expresidente Vázquez: “No quiero vender la piel del oso antes de cazarlo”. Por eso no adelantó nombres para los cargos, aunque sí recordó que buscará armar un gabinete paritario.



“La política no es un conjunto de asalariados que mueven banderitas”, dijo Cosse y pidió a su militancia no dar nada por ganado y militar hasta los últimos minutos de la campaña.



La candidata dijo que quiere trabajar para que Montevideo sea un ejemplo mundial, así como lo fue el país con la política “antitabaco” de Vázquez.