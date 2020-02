Candidatos del Frente Amplio en Montevideo lanzan ofensiva contra Laura Raffo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los dichos de la candidata de la coalición a la IMM, Laura Raffo, reclamándole al exintendente Daniel Martínez que se “haga cargo” de los problemas que tiene Montevideo y que “dé la cara” ante los ciudadanos que reclaman soluciones a sus problemas más acuciantes, generaron ayer una catarata de comentarios.

Solo en un aspecto hubo unanimidad entre oficialismo y oposición: en criticar la pedrea de la que fue víctima Raffo y su equipo, así como periodistas y otras personas que acompañaron su recorrida por dos asentamientos de Malvín Norte. Hasta el momento, Martínez optó por guardar silencio.

En una visita realizada ayer a Santiago Vázquez, la candidata del Frente Amplio Carolina Cosse dijo que Raffo “recién está descubriendo los barrios” y que “no hay un Montevideo olvidado, porque nadie ha hecho más por los más débiles que los gobiernos del Frente Amplio” tanto a nivel nacional como departamental. “Capaz que hay un Montevideo desconocido por ella”, señaló.

Carolina Cosse. Foto: Darwin Borrelli

Con respecto a la pedrea, consideró que fue un hecho “lamentable” y que espera “que no se repita”. Y fue más lejos: “Ya que hubo testigos, me parece importante que se investigue hasta el final para entender quiénes fueron los responsables de un hecho de ese tipo. Creo que amerita una investigación”.



“Hay veces que parece que hay gente que descubre que existe la pobreza. Claro que existe la pobreza. El Frente Amplio se encontró con un país con un 40% de pobreza y lo redujo por debajo de un dígito. (…) La aprecio a Laura, pero me parece que no es la indicada para la tarea. Y por eso estamos en partidos diferentes”, sostuvo.

El suplente de Laura Raffo por el Partido Independiente, Gerardo Sotelo, le respondió a la exministra de Industria: “Arrogancia y negación de la realidad en la candidata del Partido Comunista. Muchos de los que acompañamos a Raffo hemos estado cerca de familias que viven en la pobreza y la marginación siempre. Es lamentable que después de 30 años no tengan una respuesta adecuada”.



Por su parte, el director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta (quien apoya la candidatura de Daniel Martínez), dijo a El País que “en la referencia que Raffo hizo a los temas de saneamiento, evidencia un profundo desconocimiento”.

“Montevideo es la ciudad más saneada de América Latina, se ha hecho un esfuerzo llegando prácticamente al 93%. Además se hicieron realojos muy importantes, como el de (los asentamientos) 25 de Agosto e Isla de Gaspar”, indicó.



El exministro de Trabajo también dijo que se solidariza con la candidata ante la pedrea ocurrida durante su recorrida.



En tanto, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, quien bajó su candidatura a la IMM para apoyar a Martínez, dijo que “más que el Montevideo olvidado, para Laura Raffo es el Montevideo desconocido”.

“Estuvo recorriendo una zona y a una o dos cuadras hay una obra que se está haciendo, muy importante, entre los barrios INVE y Aquiles Lanza. Es una inversión de $ 52 millones que se está haciendo en un programa de mejora de barrios que obtiene recursos gracias a los superávits de la Intendencia de los años 2016, 2017 y 2018”, indicó. Y llamó a responsabilidad al Municipio E, cuyo alcalde Agustín Lescano pertenece al Partido Nacional. “Esos $ 52 millones deberían ser complementados con $ 8 millones del Municipio, que todavía no se pusieron”, indicó Ferreri.

Entre ediles

La presidenta de la Comisión de Asentamientos de la Junta Departamental, Gimena Urta (FA), dijo en Twitter que “tengo claro la problemática del (asentamiento) Aquiles Lanza que afecta a muchos/as. Es irresponsable afirmar que no hemos estado estos años recorriendo y buscando soluciones siempre junto a quienes más nos necesitan”.



Desde su misma bancada, Inés Coll apuntó a las “políticas neoliberales de la Derecha” para adjudicar responsabilidades por la pobreza en determinados barrios. Y acotó que muchas veces 15 años (de gobierno frenteamplista a nivel nacional) no son suficientes para hacer los cambios necesarios.



El edil nacionalista Javier Barrios Bove le respondió a Coll: “Nada de cucos. Descubrir que hay pobres o asentamientos y decir que es falta de voluntad política que existan, es irresponsable. Vos sabés muy bien lo que significa un realojo. Esperemos que desde el lunes, mantengan el rumbo de las políticas hacia los más vulnerables”.



Luego, el legislador de la lista 2004 agregó: “Nadie descubre hoy que hay pobres o asentamientos. Pero como recién dijo (el candidato del FA Álvaro) Villar, mientras llega el realojo, debemos intentar mejorar la vida de los que hoy viven en asentamientos. Tranquila, en políticas sociales se mantendrá lo que está bien. Y lo demás lo intentaremos mejorar”.



A su vez, el edil del MPP Martín Nessi publicó una carta en la página web del partido señalando que “hoy, una de las candidatas a la Intendencia de Montevideo, la Sra. Laura Raffo y varios ediles y edilas del Partido Nacional, descubren que aquel lugar (el asentamiento Aquiles Lanza) existe”.



“Digo descubren porque ese lugar no lo pisaban, especialmente algunos de ellos que nunca nos acompañaron cuando fuimos a buscar soluciones con las delegaciones de la Junta Departamental”, agregó el edil del Frente Amplio.

Diputado Vega piensa en votar a la candidata de la coalición

César Vega. Foto: Leonardo Mainé.- Archivo El País

César Vega, diputado por el PERI (Partido Ecologista Radical Intransigente), destacó la actitud que tuvo Laura Raffo cuando el martes recibió pedradas mientras estaba en una rueda de prensa en el corazón del asentamiento Aquiles Lanza (Malvín Norte) y se mantuvo hablando con los medios pese a los cascotes que caían a su alrededor.

“La reacción de Laura Raffo fue muy valiente. Hay que aguantar ahí”, remarcó Vega en diálogo con “Todo pasa” (Océano).



El diputado, que aseguró que tenía pensado votar en blanco en las próximas elecciones de mayo, reconoció que “después de esa actitud, estoy pensando en votarla”. Pero como condición, puso: “Si sigue en la misma línea y no se olvida de los pobres. Eso fue lo que hizo el Frente Amplio: se olvidó de los pobres de Montevideo”.



Como diera cuenta El País en su edición de ayer, mientras terminaba de hablar con los medios, Raffo y los periodistas que cubrían su recorrida recibieron algunas pedradas. “No me voy a asustar por dos piedras”, minimizó la candidata de la coalición.

Una de esas piedras rompió el lente de la cámara de David Puig, fotógrafo que trabaja para el Partido Nacional. El accesorio tiene un costo de unos US$ 2.500, dijo el profesional. Otra piedra rozó el brazo de una mujer y una tercera pegó contra una cámara de televisión.



“No importa que haya piedras. Lo que importa acá es que hace una hora y media que estamos recorriendo (el asentamiento Aquiles Lanza) con un grupo de vecinos que nos están planteando las dificultades en serio. Y esa es la realidad”, destacó la economista.



En el mediodía de ayer, la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, se reunió con la candidata en el café del Teatro Solís, donde mantuvieron una charla sobre temas culturales y vinculados a la mujer. A las 18:30, Raffo fue recibida por la Departamental de Montevideo del Partido Nacional.