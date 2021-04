Cancillería formalizó pedido a Argentina por reunión para tratar flexibilización del Mercosur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El canciller uruguayo, Francisco Bustillo, envió esta tarde una nota formal a su par, el canciller argentino Felipe Solá, reiterándole el pedido de convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres y ministros de Economía del Mercosur para tratar exclusivamente el tema de la flexibilización del bloque.

El 15 de diciembre del año pasado, en la reunión de cancilleres previo a la cumbre donde Uruguay pasó la presidencia pro tempore a Argentina, Bustillo le transmitió a Solá el interés uruguayo de generar ese ámbito de conversación y negociación. El objetivo de Uruguay era que se instalara ese ámbito en marzo, previo a la Cumbre de Jefes de Estado de conmemoración de la fundación del bloque.

De todos modos, la delegación uruguaya ya trabaja en estructurar un informe para llevar el planteo a una reunión semestral del bloque que está prevista para el 22 de abril con una agenda de temas más amplia.

El asunto de la flexibilización generó un diferendo entre el presidente Luis Lacalle Pou y el mandatario argentino, Alberto Fernández, en la cumbre virtual del 26 de marzo.

“Es el momento para avanzar juntos. Obviamente que el Mercosur pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser, y no puede ser, es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset”, dijo entonces Lacalle Pou.

Su comentario generó la reacción del argentino, quien tomó la palabra antes de cerrar la ceremonia para contestarle.

“La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Lo más fácil es bajarse del barco si es que esa carga pesa mucho. Terminemos con esos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur”, dijo Fernández.