"Cambiar la cadena por una conferencia es cambiar las reglas de juego acá y en la China", dijo Pereira

"No cumplió. Quienes negocian la cadena por el "NO" son los mismos que otorgan la cadena, está bravo", dijo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tras las explicaciones que dio el presidente Luis Lacalle Pou respecto a las fechas establecidas.

El mandatario señaló más temprano que fue el comando del "SÍ" el que fijó que la cadena sea un día antes de su conferencia de prensa y rechazó haber cambiado las reglas de juego.

Pese a ello, Pereira remarcó que "nunca había visto a un presidente participar de una campaña por referéndum" y consideró que cuando el mandatario ingresa a una campaña "en la que hay rispideces, queda gobernando para una parte de los uruguayos".



"Tienen una debilidad tal para presentar argumentos, que tienen que usar su figura de mayor prestigio. Es parte de una lógica de campaña", afirmó el presidente del Frente Amplio y aclaró que al presidente lo considera "una buena persona, pero equivocado en este caso desde el punto de vista político".

"Ya era polémico que hablara él (en la cadena), pero cambiar la cadena por una conferencia abierta es cambiar las reglas de juego acá y en la China", enfatizó Pereira.



Además, señaló que no le importa qué mensaje salga primero, pero sí que "acá hubo una intervención del presidente". "Nosotros le planteamos que no era justo que el presidente le contestara a la cadena del "SÍ". Él dijo que no le iba a contestar y para eso lo iba a hacer antes. No cumplió", reiteró.



"Es la campaña de Lacalle Pou contra la campaña de cientos de miles de uruguayos que firmaron y se adhirieron", afirmó Pereira al ser consultado sobre quién será el orador en la cadena de radio y tv por el "NO". "No tenemos una cara de la campaña, no vamos a poner a un hombre o una mujer a hablar en nombre de cientos de miles de uruguayos que interpusieron un recurso de referéndum (...). Va a ser un mensaje de la gente", aseguró.