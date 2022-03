Campañas del No y el Sí buscan votos del exterior de cara al referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, estuvo el miércoles 9 en Buenos Aires hablando con uruguayos residentes en Argentina dispuestos a viajar para votar por el No. Ayer le tocó el turno al presidente del directorio blanco Pablo Iturralde, quien participó en una charla para dar sus argumentos contra la derogación de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En tanto, el Sí organizó un acto para mañana en la vecina orilla donde llamará a votar por la anulación.

“Acá hay una cantidad de compatriotas que han llamado en reiteradas oportunidades, que quieren información para ir a votar”, dijo Iturralde a El País en relación a la consulta popular del 27 de marzo.



El encuentro se hizo anoche en el Círculo de Salvavidas. Iturralde insistió que básicamente se repite lo mismo que en todo el país, cuando el No recorre los departamentos dando información sobre los artículos que se pretenden derogar y los argumentos en contra.



Iturralde señaló que los uruguayos residentes en Buenos Aires que vendrían a votar por el No, no son las personas que hace 30 años están en Argentina, sino algunos que se encuentran “de paso”, por ejemplo estudiando un postgrado.

Además, los militantes blancos que integran el Club Manuel Oribe en Buenos Aires también están repartiendo información sobre el referéndum y organizando la venida de uruguayos con sus credenciales para el 27 de marzo. Indicó que muchos vendrán en barco y otros en auto. Aunque desde el Partido Nacional no se ofrecerán ayudas económicas.



En eso hay coincidencia con el comando del Sí, desde donde se informó a El País que esta vez, a diferencia de otras elecciones, el Frente Amplio no cuenta con recursos económicos para facilitar la llegada de los uruguayos que residen en Buenos Aires.



A eso se suman las dificultades propias de la pandemia, ya que no está permitido el ingreso de los ómnibus, principal vía por la que llegaban los residentes en el exterior a votar. En contrapartida, las empresas navieras están ofreciendo descuentos para facilitar el transporte -casi a la mitad del precio-, indicaron desde el comando del Sí.



Daniel Pisciotano, responsable de organización del Frente Amplio de Argentina, dijo a El País que “la cosa está muy difícil económicamente” y “se hace muy complicado” viajar para votar. “Las empresas de micro no pueden pasar a Uruguay por los puentes, las empresas fluviales hicieron descuentos importantes, pero acá la situación está muy mal”, explicó sobre las dificultades financieras.

Viajar de Buenos Aires a Uruguay cuesta entre 10.000 y 15.000 pesos argentinos, contó Pisciotano. Es decir entre $ 3.700 y $ 5.550, según cotización de pizarra del Banco República del día de ayer. “Acá en Argentina eso es un disparate, con eso comés una semana o más y la gente no está como para tirar la plata”, afirmó.



Pisciotano confirmó que el Frente Amplio de Uruguay no pudo ayudar desde el punto de vista económico, por lo que “entre los compañeros” decidieron juntarse para viajar en automóviles y así compartir los gastos. Fuentes del FA de Argentina dijeron a El País que se maneja la posibilidad de llegar en caravana para el día del referéndum. Consultado sobre esto, Pisciotano indicó que “no se necesita organizar nada, porque vamos todos por los mismos puentes y nos vamos a encontrar ahí”.



Desde el Frente de Argentina no quisieron aventurar un número de posibles residentes que vengan a votar. “Hay algunos que tienen coche, pero no todos... Esta es la realidad”, dijo.



“Problemas hay miles, pero fuimos siempre y seguiremos yendo”, acotó de todas formas. En promedio la venida en auto cuesta la mitad que llegar en barco. “Acá se está jugando qué Uruguay queremos y si gana el No va a ser desastroso”, opinó Pisciotano.



El próximo miércoles el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el exsenador Rafael Michelini y el presidente de Fenapes, José Olivera -todos los integrantes del comando rosado-, participarán de un acto en el anfiteatro Eva Perón.

El FA abrió cuenta y pide “colaborar”



Daniel Estoyanoff, vocero del colectivo de Uruguayos en el exterior por el Sí, dijo a El País que estiman que alrededor de 6.000 personas puedan viajar el domingo 27 de marzo para votar en el referéndum.



El colectivo reúne tanto a dirigentes del Frente Amplio como de otras organizaciones sociales, y surgió para organizar la llegada de los uruguayos en el exterior.

“Entendemos que una forma de llegar es en autos particulares en la medida de que está imposibilitado el cruce por ómnibus de pasajeros”, señaló. Ya se abrió un registro de personas para los que quieran viajar así.



Por otro lado, también llegarían uruguayos por la vía fluvial. “No podemos dar números.



Es aventurado dar alguna cifra, pero esperamos llegar a las 6.000 o 7.000 personas. Pero de verdad es aventurado por las condiciones particulares”, explicó Estoyanoff. Y citó las diferencias de cambio y la situación económica en Argentina. Para ayudar a los que quieran viajar se abrió una cuenta bancaria donde se puede colaborar.