Lacalle no contestará al FA en la conferencia de prensa del miércoles 23 de marzo

El presidente Luis Lacalle Pou decidió no hacer una cadena por el No, sino una conferencia de prensa el miércoles 23 a las 20:30 horas. Y se comprometió a no contestar al mensaje que dé el Frente Amplio el día anterior, en cadena nacional y a favor del Sí, dijeron a El País fuentes políticas que participaron de una reunión ayer en Torre Ejecutiva.

En representación del Ejecutivo estuvo presente el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Por el No asistieron el secretario del presidente Nicolás Martínez y el publicista Roberto Lafluf. Por el Sí concurrieron el exsenador Rafael Michelini y el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera.



El martes 22 era la fecha que había sido solicitada por el Sí, por lo que la delegación del comando rosado quedó conforme con lo comunicado por el Ejecutivo. La cadena será grabada y tendrá una duración de alrededor de siete minutos.



En tanto, el No desistió de hacer la cadena, algo que inicialmente se había manejado. El presidente sí hará una conferencia, aunque no se adelantó cuál será la duración de la misma.

Este domingo, en Tacuarembó, el presidente fue consultado sobre la conferencia a favor del No y había adelantado que sería “el 22 o 23 a la hora de los informativos” y rechazó calificarse como “vocero” de la campaña. “Acá hay una barra grande que representa a distintas corrientes dentro de la coalición y que está yendo a actos, a debates, a programas. Lo que yo voy a hacer seguramente es como ustedes me han visto en estos dos años, sentarme frente a una cámara y dar mi punto de vista”, explicó el mandatario.



En una entrevista días atrás en Canal 12, el presidente defendió su derecho de participar en la cadena nacional por el No. “Me siento con el derecho y con el amparo jurídico y constitucional, y además con la obligación de explicar el porqué sostenemos el No en este referéndum”, aseguró.