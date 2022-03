"Es mentira", respondió Lacalle a acusación de cambio de reglas del juego por cadena de radio y TV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la República Luis Lacalle Pou catalogó este martes de “mentira” los dichos de José Olivera, presidente de Fenapes y miembro de la Comisión del “SÍ” ante el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que manifestó días atrás que hubo “un cambio sustantivo en las reglas de juego” en cuanto a la cadena de radio y televisión en el marco de la campaña por la instancia electoral.

“Si te fijás la carta, la cadena la piden para el 22 de mayo. Si hubiéramos tenido mala intención, le dábamos la cadena para el 22 de mayo”, sostuvo Lacalle Pou en referencia a la misiva que la Comisión por el "SÍ" entregó en Torre Ejecutiva fijando fecha para su transmisión y equivocando el mes.

“Nos gusta jugar a cartas abiertas, y dijimos ‘nosotros no sabemos si vamos a hacer cadena. Capaz que no hacemos cadena y el presidente hace una conferencia de prensa’”, explicó Lacalle Pou con respecto a las declaraciones de Olivera.



El jerarca apuntó que ante ese planteo, desde la Comisión del “SÍ” pidieron que en la conferencia no se contestara a su cadena, a lo que Lacalle Pou sugirió que el “NO” tuviera la instancia el martes, mientras que el “SÍ” el miércoles.

“A los pocos días, o a las pocas horas, unilateralmente los coordinadores del 'SÍ' dicen que va a ser el 22”, dijo el mandatario, que añadió que consultaron desde el Poder Ejecutivo sobre el cambio de fecha, y que de la Comisión del “SÍ” comunicaron que habían decidido ese día en lugar de lo establecido y que no harían reunión.



Ante esto, el presidente señaló que él determinó hacer una reunión este lunes de cara al referéndum, “porque unilateralmente no se puede, y sobre todo si cambian ellos, yo quedo como mentiroso. Si yo dije que la iba a hacer antes para no contestarles”.



“A mí me pueden decir que yo me equivoco, pero que miento, no, y que soy desleal tampoco. La presión de un referéndum no nos puede hacer decir cualquier cosa”, concluyó.