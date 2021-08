Cae el ministro Germán Cardoso tras gestiones entre Lacalle Pou y Sanguinetti

A las 11 de la mañana la decisión estaba tomada. Germán Cardoso ya no integraba más el gobierno y le presentaría su renuncia al presidente Luis Lacalle Pou. Así lo acordaron, mano a mano, el jefe de Estado y el líder colorado Julio María Sanguinetti ayer, en su casa de Punta Carretas.

Hasta ese momento el expresidente había respaldado la permanencia del ministro de Turismo. El líder de Batllistas sostenía que los cuestionamientos que estaba recibiendo Cardoso sobre su actuación en la cartera, vinculados al manejo de la publicidad, se encuadraban en una rencilla política y personal con el destituido director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, como informara el semanario Búsqueda semanas atrás.



Las consecuencias del caso Cardoso-Pérez Banchero comenzaron a delinearse la noche del jueves. Fue durante la visita del presidente a Trinidad con motivo del lanzamiento del programa de la Organización Nacional de Deporte Infantil.



“Yo creo que Sanguinetti lo aguanta hasta hoy”, comentó en presencia de El País un importante dirigente blanco a otro correligionario nacionalista.



La información que los blancos manejaban era que Lacalle entendía que el cuestionamiento a Cardoso había alcanzado un nivel de seriedad del que no había marcha atrás. Por eso, el mandatario ya tenía en mente una reunión con Sanguinetti para encontrarle una solución.

Lacalle les informó a sus asesores que incluiría en su agenda una salida no prevista y ayer por la mañana fue hasta lo de Sanguinetti. Allí ambos líderes entendieron que la salida de Cardoso era el único camino posible y así se lo transmitieron a él. El ministro de Turismo decidió cancelar sus actividades previstas en Rocha y encomendó la tarea al subsecretario, Remo Monzeglio.

El sucesor.

Lacalle y Sanguinetti acordaron mantener el tema en reserva hasta que se definiera el nuevo secretario de Estado, cuyo nombre surgiría del seno colorado para mantener así la cuota dentro del gabinete de la coalición.



Por eso Sanguinetti pidió tiempo: era preciso negociar con el resto de los sectores. El cargo en el gabinete continuará siendo para el sector Batllistas y el elegido es Tabaré Viera.



Pero no es tan sencillo. El exintendente de Rivera, actual senador, dejaría su banca a Raúl Batlle, quien pertenece a la Lista 15. En ese escenario el sector de Pérez Banchero ganaría una banca en el Senado. Por eso en la tarde de ayer Batllistas y la 15, enfrentados tras todo el episodio, abrieron una negociación para que la banca quede en manos de Batllistas, y la Lista 15 logre un cargo en el Ejecutivo.

Esas gestiones llevaron a que la Presidencia decidiera dejar el cambio en el Ministerio de Turismo en suspenso hasta que los colorados llegaran a un acuerdo y le oficializaran el sucesor de Cardoso. Se estimaba que eso ocurriría entre el lunes y el martes de la semana entrante.



“Nada hasta ahora”, dijo una fuente de Presidencia ayer a las 17:11, consultada por si ya estaba resuelta la salida de Cardoso.



De todos modos, El País logró confirmar con otras fuentes del gobierno que la renuncia del ministro de Turismo estaba definida desde la mañana, y así lo informó en el sitio web. Dirigentes colorados contaron que Sanguinetti les había comentado: “Lo mejor para todos es que se vaya”. Así lo había resuelto con Lacalle Pou.

Al tomar estado público, Presidencia adelantó los movimientos y se acordó con Sanguinetti una comunicación formal y pública de la que participó Cardoso. La conferencia fue en la casa del expresidente pasadas las 19 horas.



“Hemos decidido renunciar al Ministerio de Turismo con la más absoluta tranquilidad de conciencia, la paz de haber cumplido y haber hecho el mayor de los esfuerzos”, dijo Cardoso en el inicio de la conferencia.



Allí el expresidente Sanguinetti expresó su reconocimiento al “esfuerzo” de Cardoso en el ministerio. “Además, reconocer este gesto político de desprendimiento y de sacrificio, que ahorra un debate político que sea descontrolado en los medios en estas horas”, comentó Sanguinetti.

El ahora exministro adelantó ante los medios que volverá al Parlamento a “dar la batalla política” y que él mismo pedirá que se cree una comisión investigadora para esclarecer todos los hechos vinculados a las denuncias presentadas sobre su gestión. Pero incluso agregó que anexará información para que se analice cómo se hicieron las compras de publicidad en las anteriores administraciones del Frente Amplio.



“Le debo dejar el paso libre al gobierno y al presidente, para defenderme de las falsas acusaciones y presentar la documentación donde la tengo que presentar”, agregó Cardoso. “Está claro que he sido víctima de un ataque político furibundo”, sostuvo, y remarcó que se va “con la cabeza en alto”.

En paralelo, y casi a la misma hora, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, declaró a los medios que estaban en el Hospital de Clínicas -adonde fue a darse la tercera dosis contra el coronavirus- que el movimiento de Cardoso “lo enaltece y no lo hace cualquiera”, dijo. “Ante un problema político que se generó y que lo involucraba, quería renunciar y dar un paso al costado para no afectar al gobierno”, consideró.

La vicepresidenta Beatriz Argimón también fue consultada sobre el tema en un evento al que asistió en Maldonado. “Evidentemente se habrán hecho las evaluaciones que corresponden por los acontecimientos ya conocidos por la opinión pública. Son de esas cosas que a veces pasan en los gabinetes que si bien no es nada agradable pasarlos, el gobierno tiene que seguir”, dijo según recogió el diario El Este.



Hasta anoche, el presidente Lacalle no se había manifestado sobre el tema.

Cardoso: “Acá está el resto” de las actas

“Acá tenemos el resto”, le dijo el exministro Cardoso a El País cuando terminó la conferencia en la que anunció la renuncia. El colorado mostró un extenso compendio de documentos en el que, aseguró, estaban todas las contrataciones de publicidad realizadas en su gestión, en las que aseguró no había nada irregular.



“El otro día (martes 17) llevé al presidente Lacalle lo que había salido en el primer artículo del semanario (Búsqueda). Lo que se hablaba. Acá las tengo todas, estudiadas, pormenorizadas. Son las que voy a llevar a la comisión investigadora que yo mismo voy a pedir”, anunció.



La consulta siguiente fue si había elementos nuevos que no hubiera manejado el presidente inicialmente, cuando dijo que el accionar estaba “jurídicamente” justificado. “No. Yo le presenté al presidente lo que se estaba hablando en la prensa la semana anterior. En el otro artículo se habló de otras compras. Están todas aquí intervenidas por el exdirector Pérez Banchero”, comentó.



El jueves a la noche el presidente dijo a los medios: “Hasta ayer no había ningún elemento jurídico que indicara que el gobierno debiera tomar una medida”. Anunció que se reuniría nuevamente con “el involucrado”, pero no se reunió con Cardoso.