Cardoso dijo que volverá al Parlamento "a dar la batalla política" y pedirá comisión investigadora

El ahora ex ministro de Turismo Germán Cardoso presentó renuncia este viernes y brindó una conferencia de prensa minutos después, junto al expresidente y líder del sector Batllistas del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti.



"Hemos decidido renunciar al Ministerio de Turismo con la más absoluta tranquilidad de conciencia, tranquilidad de haber cumplido", dijo Cardoso.



Además, informó que pedirá que se cree en el Parlamento una comisión investigadora para esclarecer todos los hechos vinculados a las denuncias presentadas sobre su gestión.



"Errores podemos haber cometido, no es humano quien no se equivoca y seguramente, quien no hace no se equivoca (...). Lo que tengamos que reconocer lo vamos a reconocer", afirmó.



Consultado sobre si se arrepiente de haber contratado a Pérez Banchero, dijo que asume su acción de haberlo llevado al ministerio y que cuando hubo diferencias lo cesó. Pero resaltó que el ahora exjerarca ya había firmado compras como las que ahora objetó y atribuyó a un "ataque político" todo lo sucedido. ​