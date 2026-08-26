Cae acuerdo en el puerto; empresa se retira de negociación y sindicato se declara en asamblea permanente

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) emitió un comunicado en el que informó que las negociaciones tripartitas que se desarrollaban en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) fracasaron, luego de que “la empresa comunicara de manera unilateral” su decisión de retirarse de la instancia.

“Lamentamos profundamente este desenlace. Desde el sindicato realizamos un esfuerzo sin precedentes para concretar un convenio colectivo histórico para el sector portuario —por su alcance y por el compromiso asumido en materia de guardias gremiales—, respaldando el 100% de los planteos requeridos por la empresa. Sin embargo nuestro nivel de voluntad y compromiso no tuvo reciprocidad”, acusó el Sindicato de Trabajadores de TCP-Nelsury y Katoen Natie —el principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

En esta línea, se adelantó que a partir del “agotamiento de las instancias de diálogo”, el colectivo se declara “en asamblea permanente”.

“Lamentamos las eventuales afectaciones que este conflicto pueda generar en la actividad portuaria. Reiteramos que la solución y la voluntad de destrabar esta situación siguen estando en manos de la dirección de la empresa”, añade el comunicado.

Fuentes vinculadas a la empresa, en tanto, dijeron a El País que en la reunión el sindicato planteó una nueva mejora para tres puntos que ya se habían reclamado y que “no había más margen para seguir modificando la propuesta, ya que ya se estaba haciendo el máximo esfuerzo”.

En concreto, la contraoferta del sindicato —luego de la asamblea que tuvo lugar el pasado 22 de agosto y presentados el lunes— no condice con las mejoras planteadas por TCP.

En un comunicado, la firma que gestiona la terminal especializada de contenedores informó que hubo mejoras en tres de los puntos reclamados —vinculados al sistema de jornales y al incremento en el valor hora para los elevadorista— y que esa propuesta era la definitiva. No obstante, el gremio manifestó que era "insuficiente".