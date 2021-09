Cabildo Abierto se descolgó otra vez y molestó a socios de la coalición de gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"El personaje más triste de la democracia es el alcahuete del fascista. Hablo del Partido Independiente”, escribió hace algunos días la diputada frenteamplista Micaela Melgar en su cuenta de Twitter, en momentos en que se trataba la Rendición de Cuentas. Ayer Iván Posada, el legislador aludido, pidió tratar el tema como “asunto político” en la Cámara de Representantes, pero Cabildo Abierto no acompañó y generó malestar en los socios de la coalición de gobierno.

Posada fundamentó su planteo en que la política “es un debate de ideas con firmeza” que debe ser desarrollado en un “marco de respeto y tolerancia”. “Las afirmaciones en este tuit, que claramente buscan descalificar a mi sector político, emiten un agravio a todo el gobierno de coalición, porque es indudable que al que tilda de fascista es al gobierno”, aseguró el diputado del Partido Independiente.



Sin embargo, el planteo generó diferencias en la coalición ya que Cabildo Abierto no se alineó y el tema no se tratará como “asunto político”.



En un cuarto intermedio de 30 minutos se intentó convencer al sector del senador Guido Manini Ríos de apoyar la moción, pero en la reunión de bancada los cabildantes indicaron que no les parecía un hecho de significación el tuit de la diputada Melgar.



Por la negativa de Cabildo, la moción de Posada no se aceptó: fueron 40 votos a favor en 96. “Lamento que no se haya acompañado este planteo como una cuestión política y de fueros, pero cada cual es dueño de hacer las opciones que entienda convenientes”, subrayó el diputado.

Luego Cabildo, por medio del diputado Carlos Testa, dejó en claro que no dio el voto porque el Parlamento debe estar para tratar otros temas y el comentario de la legisladora del FA se trató de un “hecho aislado”, más allá de reconocer que el tuit era “agresivo y de mal gusto”.



“Estamos hablando de un tuit. Si elevamos cada comentario de esa red social estaríamos en la desvalorización de esta misma casa”, afirmó Testa en sala al justificar el voto negativo en contra de lo que definió el resto de la coalición.

El cabildante dijo que estaría dispuesto a tratar el tema como asunto político solo en el caso de que el Frente Amplio hiciera suyas las expresiones de Melgar. “La gente merece más respeto y decoro por parte de quienes los representamos”, afirmó.



El diputado nacionalista Armando Castaingdebat le pasó factura a Cabildo por no acompañar, al indicar que “llama mucho la atención” la actitud de no dar el voto.

“Hay códigos no escritos que se respetan y que son parte del secreto del sistema político. Uno de ellos es la cortesía parlamentaria. Cabildo Abierto sabe por qué no acompañó”, afirmó el legislador blanco, que ayer no ocultó su malestar.



A eso agregó: “Estoy convencido de que en Uruguay existen partidos políticos con 180 años de historia porque se respetan los códigos de la gran mayoría de los partidos. Cuando algún actor no los respeta es el mismo sistema político que no le da lugar”. Con respecto a Melgar, afirmó que “seguramente sea la primera arrepentida de la incontinencia dactilar”.

En tanto, el Frente Amplio defendió a la legisladora alegando que sus comentarios se hacen en el marco de la libertad de expresión consagrada en la Constitución. “Melgar es una destacada diputada, tiene una formación muy importante. Puede haber elementos discutibles, pero consideramos más importante discutir los problemas de la gente”, aseguró el diputado y coordinador de la bancada del Frente Amplio, Daniel Caggiani, a la hora de fundamentar su voto en contra de la moción.