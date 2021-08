Diputada Melgar calificó de "alcahuete del fascista" al Partido Independiente y Radío le respondió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mientras todavía se debatía en la Cámara de Diputados el proyecto de Rendición de Cuentas, la diputada del Frente Amplio, Micaela Melgar, arremetió este miércoles contra el Partido Independiente y lo calificó como “alcahuete de fascista”.

“El personaje más triste de la democracia es el alcahuete del fascista. Hablo del Partido Independiente”, escribió Melgar en su cuenta de Twitter.

El personaje más triste de la democracia es el alcahuete del fascista. Hablo del Partido Independiente. — Mica Melgar (@MicaMelgar) August 18, 2021

Su publicación generó reacciones varias dentro de la red social. Una de las primeras fue la del exdiputado del partido y actual secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, quien lamentó: “Todo lo que no está bien en la política. Pero no perdamos las esperanzas. Alguna vez no existirán más estos twitts. Y ese día todos sabremos perdonar a sus autores”.

Todo lo que no está bien en la política.

Pero no perdamos las esperanzas.

Alguna vez no existirán más estos twitts.

Y ese día todos sabremos perdonar a sus autores. https://t.co/nXyq6TOFgV — Daniel Radío (@DanielRadioP) August 19, 2021

Quien también manifestó su opinión sobre el tema fue el director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y exdirigente del partido, Gerardo Sotelo. “De los autores del ‘Pacto Molotov-Ribbentrop’ llega ahora “El alcahuete del fascista”. Muy pronto en el gulag de su barrio”, escribió Sotelo en su cuenta de Twitter.

De los autores del “Pacto Molotov-Ribbentrop” llega ahora “El alcahuete del fascista”. Muy pronto en el gulag de su barrio. — Gerardo Sotelo (@Cybertario) August 19, 2021

Pero los dichos de la diputada también llegaron a la actual interna del Partido Independiente. Uno de los que decidió manifestarse fue el presidente del partido, Omar Rodríguez Erreca, quien expresó su apoyo al diputado de su partido, Iván Posada.



"Ladran Sancho, señal que cabalgamos " Nuestro apoyo al diputado @IvanPosada33 pilar del @pindependiente en el parlamento, respetado por su capacidad y solidez intelectual.El agravio gratuito habla de la ignorancia de la mensajera”, escribió Rodríguez Erreca.

"Ladran Sancho, señal que cabalgamos " Nuestro apoyo al diputado @IvanPosada33 pilar del @pindependiente en el parlamento, respetado por su capacidad y solidez intelectual.El agravio gratuito habla de la ignorancia de la mensajera. — Omar Rodríguez Erreca (@omarrerreca) August 19, 2021

Juan Carlos Rodríguez, secretario del Partido Independiente, también escribió: “Y como dijo nuestro compañero y enorme diputado @IvanPosada33: ‘Tienen que encontrar la brújula, están perdidos, el país necesita una oposición seria y no lo son’. Toda la razón y todo nuestro apoyo para él!!”.

Y como dijo nuestro compañero y enorme diputado @IvanPosada33 “Tienen que encontrar la brújula, están perdidos, el país necesita una oposición seria y no lo son". Toda la razón y todo nuestro apoyo para él!! https://t.co/vElxYGdlbD — JuanCarlos Rodríguez (@canariorodri) August 19, 2021

A su vez, el diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto, catalogó a esta publicación como “inaceptable”, “intolerante” y “denigrante”.



“Absolutamente inaceptable este estilo intolerante, totalitario, ordinario y denigrante del Presidente de todos los uruguayos y de un partido político respetable como es el @pindependiente y de un gran legislador como el Diputado @IvanPosada33. Se descalifica la autora y su partido”, escribió Casaretto.