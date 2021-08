Ataques a Cardoso y sesión suspendida en debate por Rendición de Cuentas en Diputados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante la votación de la Rendición de Cuentas en Diputados, el Frente Amplio cuestionó al ministro de Turismo, Germán Cardoso y tras una serie de diferencias, el presidente de la cámara, Alfredo Fratti, suspendió la sesión.

El diputado frenteamplista Eduardo Antonini cuestionó directamente al jerarca. “Cuando presentamos sobre algunas licitaciones del Ministerio de Turismo, que hay movimientos extraños, no se nos responde. No se responden los pedidos de informes”, afirmó.



“No tiene timón, no tiene rumbo el Ministerio de Turismo. No hay respuesta, no hay propuestas, tenemos un ministro de turismo que es conocido, pero que es conocido siempre por hechos de apariencia irregular o con algún policía procesado. Siempre está al límite con eso, nunca por una gestión ¡Y eso le hace mal al turismo!”, aseguró.

A lo que agregó: “El ministro Cardoso está más interesado en otras cosas que en atender al ministerio y en dar respuestas”. “Tenemos un ministro que está al filo de la navaja en todo y pasada la Rendición, la bancada parlamentaria va a definir qué determinación toma con Cardoso”, añadió.



Sus palabras abrieron un fuerte debate sobre el tema y Fratti tuvo que llamar al orden. María Eugenia Roselló, diputada colorada, pidió “hacer cumplir el reglamento”, porque el legislador del FA “se fue de tema”.

“Existen las herramientas legislativas, recojan el guante, ejecútenlo. Cuando estuvo el ministro nadie se animó a decirle ese tipo de cosas”, respondió el diputado nacionalista Sebastián Andújar.

Por su parte, el diputado del FA Daniel Dalmao cuestionó al ministro de Turismo. “Qué manera de destruir todo, dijo una compañera senadora”, señaló en alusión a Liliam Kechichian.



Gabriel Tinaglini afirmó que la planificación estratégica del ministerio “estaba linda para presentación, pero de contenido cero”. “Cuando una Cámara de Turismo le pide una entrevista al señor presidente y no se convoca al ministro: yo prendo la luz roja, algo pasa. Es una gran señal, objetiva”, afirmó.



Minutos más tarde, el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, respondió: “Tienen que encontrar la brújula, están perdidos, el país necesita una oposición seria y no lo son".



En ese momento inició un cruce con el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir (MPP), que lo interrumpió, y se sumó el resto de la bancada del Frente Amplio.



Blancos y colorados también se integraron a la discusión y el presidente de la Cámara, Alfredo Fratti, suspendió la sesión por algunos minutos.