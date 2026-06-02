Blancos proponen endurecer penas para quienes realicen grafitis o pintadas en espacios públicos

El diputado nacionalista Pedro Jisdonian presentó un proyecto de ley para castigar, con penas de entre tres meses de prisión y dos años de penitenciaría, a quien “de forma ilegítima, realice grafitis, rayados, inscripciones, pintadas, pegatinas o cualquier otra alteración material relevante sobre bienes muebles o inmuebles ajenos, públicos o privados, mediante pinturas, tintas, adhesivos, grabados o cualquier otro elemento análogo”.

Jisdonian propone considerar agravantes si el hecho es cometido por dos o más personas; si se utilizan sustancias corrosivas, inflamables o particularmente aptas para causar un mayor deterioro; o si se afecta a monumentos históricos, bienes declarados patrimoniales o de interés cultural, centros educativos, hospitales, templos religiosos, cementerios, plazas, parques u otros bienes destinados al uso o servicio público.

También plantea como agravante que la restauración del inmueble insuma costos de especial entidad y que la motivación del vandalismo sea el odio o la discriminación por motivos raciales, de orientación sexual, discapacidad, ideología o condición social.

En la exposición de motivos, el legislador plantea que estas conductas se han vuelto más frecuentes, lo que genera perjuicios económicos importantes para los propietarios de los inmuebles, ya sean particulares o el propio Estado. Asimismo, menciona que las intendencias y distintos organismos públicos destinan anualmente montos significativos y recursos humanos a la limpieza, restauración y mantenimiento de los espacios afectados.

Según Jisdonian, “la experiencia práctica demuestra la conveniencia de contar con una tipificación expresa que permita identificar claramente estas conductas y otorgar una respuesta jurídica adecuada a una problemática que presenta características propias”.