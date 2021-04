Blancos al cruce de Orsi por planteo de "toque de queda o estado de excepción" con respaldo de todo el sistema político

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador Jorge Gandini y el diputado Álvaro Viviano, ambos del Partido Nacional, salieron al cruce del intendente de Canelones por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, quien planteó realizar "toque de queda o estado de excepción" con respaldo de todo el sistema político para frenar el aumento de contagios de coronavirus.

"Llamale toque de queda o estado de excepción, ponele lo que quieras, porque en realidad es robarle tiempo al virus, ¿no? Si vos ponés eso y en realidad el que te lo pide es el sistema político en su conjunto, es bastante más fácil para el gobierno y se va a sentir más acompañado", dijo Orsi en radio Universal.

"Si surge de un gran acuerdo nacional y los uniformes que ves no son solo los de la Policía, si no que también ves uniformes de gente de la salud yendo a hablar con gente que está aglomerada, las señales son totalmente distintas (...) Además, si el gobierno tiene el respaldo de todo el sistema político para caminar en ese sentido, y el mensaje de todos nosotros es: ‘Bueno, muchachos, no se junten. A las 22.00, como algo hipotético, tratemos de no movernos más'", añadió.



Tras estas declaraciones, el senador Gandini planteó: "Ayer creamos Comisión para el diálogo sobre la pandemia. Orsi propone hoy un acuerdo nacional para aprobar 'medidas de exepción' y 'toque de queda', o sea medidas prontas de seguridad. ¿Será esta la primera propuesta del Movimiento de Participación Popular (MPP) a la nueva Comisión?".

Muy Interesante.

Ayer creamos Comisión para el diálogo sobre la Pandemia.

Orsi propone hoy un acuerdo nacional para aprobar "medidas de exepción" y "Toque de Queda", o sea Medidas Prontas de Seguridad.

Será esta la 1a propuesta del MPP a la nueva Comisión? https://t.co/k8223teJ7G — Jorge Gandini (@jorgegandini) April 7, 2021

La comisión a la que hace referencia Gandini es la de seguimiento de la pandemia, que se creó ayer en el Senado tras pedido de la oposición y con el apoyo del oficialismo.



Por su parte, el diputado Viviano agregó: "En la legislación nacional, el 'toque de queda' o 'estado de excepción' te lleva al artículo 168 número 17 de la Constitución. Medidas prontas de Seguridad".



"Muy raro que se plantee tras la negativa a la reglamentación del artículo 38", agregó en referencia a la Ley que faculta a la Policía de poder disolver aglomeraciones.



"Pero bueno, veamos la propuesta escrita", comentó.

En la legislación nacional, el "toque de queda" o "estado de excepción" te lleva al art 168 núm. 17 de la Constitución Medidas prontas de Seguridad. Muy raro que se plantee tras la negativa a la reglamentación del 38. Pero bueno, veamos propuesta escrita.https://t.co/JFW0TBLbTd — Alvaro Viviano (@tatoviviano) April 7, 2021

El pasado 30 de marzo, cuando recibió la primera dosis contra el coronavirus, el presidente Luis Lacalle Pou indicó que "el gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree que en un Estado policíaco".

Las declaraciones de Orsi sí van en sintonía con las expresadas por el expresidente José Mujica. El pasado 31 de marzo, un días después de lo anunciado por Lacalle, se mostró a favor del toque de queda nocturno. "El divertimento hay que sacrificarlo", sostuvo.



El edil colorado por Montevideo, Matías Barreto, también criticó lo expresado por el intendente y el expresidente: "Cuando Mujica y Yamandú Orsi proponen implementar 'toque de queda' están pidiendo medidas prontas de seguridad que es el mecanismo legal que existe en Uruguay para implementarlo (artículo 168 de la Constitución)".