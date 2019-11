Bergara se reunió con Martínez por el Ministerio de Economía

Daniel Martínez habla y gesticula desde la cabecera de la mesa principal de su comando de campaña de la calle Juncal. Frente a él está sentado Mario Bergara que lo escucha atentamente. El senador electo por Fuerza Renovadora es el candidato a ministro de Economía en un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio.

El diálogo se mantuvo por casi una hora y Bergara salió con una sonrisa en su cara. Consultado por El País acerca de si al candidato le había ofrecido ser ministro de Economía se limitó a contestar: “No voy a hacer declaraciones, no voy a hacer declaraciones”. Por lo que no descartó este escenario.

Fuentes consultadas por El País indicaron que Bergara es el candidato a ministro de Martínez y el ofrecimiento ya fue realizado. El nuevo comando de campaña, del que el intendente de Canelones Yamandú Orsi es el vocero, entiende que en esta etapa final de cara al balotaje hay que anunciar los tres o cuatro ministros principales.



Al momento Gustavo Leal, responsable de seguridad y convivencia del Ministerio del Interior, es el único eventual ministro designado por Martínez. En el Frente Amplio se entiende que es necesario comunicar cuanto antes quiénes serán los otros ministros en caso de ganar el oficialismo para llevar certezas. Como posible ministra de Desarrollo Social circuló el nombre de Mercedes Clara, a quien Martínez le propuso ser su vice y no aceptó tal responsabilidad.

En las pasadas elecciones, Bergara obtuvo 88.039 (Fuerza Renovadora) dentro del sublema Progresistas con la Vertiente Artiguista, el PAR de la diputada Cristina Lustemberg y Unir del diputado Fernando Amado. Con esta votación, Bergara fue electo senador y logró un diputado: Gustavo Olmos.



Si bien la intención de Bergara era marcar presencia en el Parlamento, en las últimas semanas transmitió a cercanos que iba a estar donde el Frente Amplio lo necesitara. Lo que lo hizo dudar en aceptar el cargo es su plan de fortalecer el espacio seregnista que construyó en los últimos meses.

“Bergara es un nombre ministerial completamente. Ya fue ministro”, opinó este fin de semana la vicepresidenta Lucía Topolansky en entrevista con La Diaria. Fuentes de la coalición indicaron que el nombre de Bergara genera consensos, porque goza de amplio respaldo político además de técnico. Para ese cargo también se manejó la posibilidad de que fueran postulados el actual subsecretario Pablo Ferreri y el director del área de Macroeconomía, el economista Christian Daude. El primero se maneja como posible candidato a la Intendencia de Montevideo y el segundo tiene un perfil básicamente técnico y no político. Otro nombre en danza era el del director de la Oficina de Planeamiento Presupuesto Álvaro García que no contó con los votos para ser electo senador por su grupo, Plataforma.

De todos, el de Bergara es el que más convence porque ya ejerció el cargo en el gobierno de Mujica, tiene una buena aceptación a nivel popular y es una de las figuras de renovación dentro del oficialismo. Además integró el equipo del ministro de Economía Danilo Astori desde un inicio.



En la coalición se considera fundamental el anuncio del ministro de Economía para llevar confianza a la población. En la campaña del 2004, Vázquez comunicó que Astori sería el titular de la cartera. En el 2014, el primer mandatario siguió la misma receta que le había resultado exitosa.



En los últimos días, el nombre de Astori sonó para canciller y el del exrector de la Universidad Rodrigo Arocena para ministro de Educación, según informó el semanario Búsqueda. Los mismos serían parte de un “paquete” de ministros que anunciaría el candidato cerca del próximo fin de semana, de acuerdo a lo que supo El País.

Debate.

Luego de dejar el Banco Central y presentarse como precandidato presidencial con su propio grupo, Bergara comenzó a tomar protagonismo en la interna donde realizó fuertes cuestionamientos al senador electo por el Partido Colorado Ernesto Talvi.



A su vez, cuestionó públicamente las propuestas económicas del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou. Bajo el título: “Queremos debate sobre el futuro económico del Uruguay”, se inició una recolección de firmas en la plataforma Change.org para promover el intercambio entre Bergara y la eventual ministra del Partido Nacional Azucena Arbeleche.



“Defendemos el derecho ciudadano a estar bien informados previo al balotaje del 24 de noviembre de 2019. Si sabemos cuál es la política económica propuesta por el Frente Amplio y su candidato Daniel Martínez, pero desconocemos que propone la coalición multicolor encabezada por Luis Lacalle Pou”, señala el texto firmado por Andrés Copelmayer, integrante del grupo de Bergara.



Copelmayer sostiene que el senador electo por Fuerza Renovadora y Arbeleche “son los eventuales candidatos a ser ministros de Economía”, por lo que “nada mejor para la población que debatan libremente y en cadena abierta para todo el país”. Las preguntas que plantea responder son: “¿Cuál será el rumbo económico del próximo gobierno? y ¿Qué propone el Frente Amplio y la coalición multicolor?”

En diálogo con El País, Copelmayer señaló que “hay altas probabilidades” de que Bergara sea designado como eventual ministro de Martínez. Hasta ayer se habían logrado 5.800 firmas en la plataforma para propiciar el debate con Arbeleche.



Una vez que se lleguen a las 10.000 firmas serán entregadas a Lacalle Pou y a Martínez, así como a la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) para que se encargue de organizar la instancia entre ambos.

El próximo viernes, el candidato del Frente Amplio Daniel Martínez iniciará una gira por el interior del país en el marco de la campaña para el balotaje que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre. La recorrida por el interior comenzará por el litoral: el candidato visitará Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia y San José . En todos los casos la campaña “voto a voto”, que consiste principalmente en barriadas, se llevará adelante en localidades más pequeñas y no en capitales departamentales. El objetivo es captar votantes que en primera vuelta optaron tanto por el colorado Ernesto Talvi, como por el senador electo por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos . En tanto, mañana miércoles, la campaña se concentrará en Montevideo oeste: la fórmula integrada por Martínez y Graciela Villar visitará Paso de la Arena, Santa Catalina y la zona de Montevideo rural. Por otro lado, el candidato recibió ayer el apoyo de la agrupación Ortodoxia Batllista cuyas caras visibles son el arquitecto Baltasar Brum y el exdiputado Aníbal Gloodoftsky. “Es increíble que a esta altura del partido un batllista esté explicando por qué no votamos al Herrerismo”, dijo ayer Brum en una conferencia de prensa realizada en el comando del candidato oficialista.

Mejora la visión sobre el gobierno.

De acuerdo a la última encuesta de evaluación de la gestión del presidente Tabaré Vázquez, de la consultora Equipos, 38% aprueba su trabajo y 40% lo desaprueba. Respecto al porcentaje de aprobación de su gestión, el mandatario obtuvo un leve crecimiento de un punto porcentual respecto a la encuesta de setiembre, está en el mismo nivel que en abril de 2016, y logró estabilizar el saldo de su gestión, ubicándose casi al punto de equilibrio, con 34%, que obtuvo en octubre de 2017. El nivel de desaprobación a la gestión de Vázquez tuvo una significativa baja de ocho puntos.

Martínez defendió a Lula

Daniel Martínez manifestó al diario Estado de San Pablo su “gran admiración” por Lula da Silva. El candidato destacó que durante sus dos gobierno “Lula sacó a millones de brasileños de la pobreza y generó posibilidades de desarrollo a colectivos históricamente postergados”. Respecto de la prisión del expresidente dijo: “Nunca opino sobre las decisiones de la Justicia, aunque no me gusten. Sin embargo, este caso es muy particular. Como ha quedado demostrado con los audios que han circulado, el fiscal que lo inculpó y su equipo, actuaron con intencionalidad política”.