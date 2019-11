Martínez es "más popular" que Lacalle Pou y Vázquez mejoró aprobación, según Equipos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou estará el próximo presidente de los uruguayos. Tal vez por eso cualquiera de los dos es conocido por la casi totalidad del electorado.

Pero según la última encuesta de la consultora Equipos, presentada en la noche de este lunes en la edición central de Subrayado, el líder frenteamplista cuenta con un saldo de popularidad más favorable que el presidenciable nacionalista.

Ambos candidatos tienen saldo negativo (es más la antipatía que despiertan que la simpatía), pero mientras el oficialista cuenta con un resultado de –2, Lacalle tiene -19.



Esta diferencia se explica porque casi un 10% más de los encuestados considera que el líder del Partido Nacional le genera antipatía. A la hora del juzgamiento popular, ser político no parece ser el rol que arrastra más adhesión.



De los 18 líderes políticos sondeados por Equipos, solo uno tiene un saldo positivo: el presidente Tabaré Vázquez. Casi la mitad de los uruguayos le tienen “simpatía”. El podio lo completan José Mujica y Martínez, ambos con ese saldo negativo de -2.



Entre las candidatas a vice, Beatriz Argimón cuenta con una leve ventaja sobre la frenteamplista Graciela Villar. Pero la gran diferencia entre ambas es el grado de desconocimiento. El 29% no conoce a Argimón y el 34% no conoce a Villar.



Aun así, el exintegrante de la fórmula colorada, Robert Silva, es el más desconocido de los líderes políticos: más de la mitad (52%) no sabe quién es.



De ahí que el exconsejero del Codicen apenas tenga un 9% de simpatía.



Lo curioso es que entre los seis líderes de mayor popularidad, el promedio es de 72 años. Los únicos que hacen descender ese guarismo son los ahora presidenciables Martínez y Lacalle.



El resto de los integrantes son expresidentes que superan los 80 años, el mandatario Vázquez y el ministro de Economía, Danilo Astori, ambos de 79.

Mejora la aprobación de la gestión de Tabaré Vázquez

De acuerdo a la última encuesta de evaluación de la gestión del presidente Tabaré Vázquez, 38% aprueba su trabajo y 40% desaprueba.



Respecto al porcentaje de aprobación de su gestión, Vázquez obtuvo un leve crecimiento de un punto porcentual respecto a la encuesta de setiembre, pero está en el mismo nivel que en abril de 2016, y logró estabilizar el porcentaje de aprobación y desaprobación a su gestión, ubicándose casi al punto de equilibrio – con 34% - que obtuvo en octubre de 2017.

En tanto, el nivel de desaprobación a la gestión de Vázquez tuvo una significativa baja de ocho puntos porcentuales respecto a la última encuesta del mes de setiembre, siguiendo la tendencia que comenzó a pronunciarse en junio de este año.



Del total, 21% ni aprueba ni desaprueba la gestión de Vázquez y 1% no sabe o no contesta.



Respecto a las preferencias partidarias en 2014, entre los que dicen que votaron al Frente Amplio ese año, 63% aprueba la gestión del presidente, lo que representa una suba de siete puntos porcentuales respecto a la última encuesta de setiembre. En tanto, 18% desaprueba la gestión de Vázquez, lo que representa una caída de siete puntos porcentuales respecto al mismo período.



Entre aquellos que dicen que votaron a la oposición en las elecciones de 2014, 16% aprueba la gestión de Vázquez, lo que representa una suba de tres puntos porcentuales respecto a la última encuesta de setiembre. Por otro lado, 62% desaprueba la gestión del presidente, lo que representa una caída de doce puntos porcentuales respecto al mismo período.



El estudio se realizó entre el 13 y 23 de octubre, con 800 casos de personas mayores de todo el país, con un margen de error de +/- 3,5%.