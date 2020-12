Bartol respaldó a Bazzano y dijo: "No hay ningún elemento para separarla del cargo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, respaldó públicamente este jueves a Gabriela Bazzano, titular de la Secretaría Nacional de Cuidados y encargada del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y dijo que "no hay ningún elemento para separarla del cargo".

El martes el Ministerio de Desarrollo Social emitió un comunicado en el que señaló que "las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social expresan el respaldo a la gestión de Gabriela Bazzano al frente de la Secretaria Nacional de Cuidados y del Programa Nacional de Discapacidad".



La Diaria informó este sábado que Bazzano estuvo investigada por Crimen Organizado cuando era directora de la ONG Seamos que trataba con personas con discapacidad por irregularidades en tenencia de menores.



Según la investigación periodística, entre 2012 y 2017 la ONG implementó un programa de “familias articuladas”, que consistía en la entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias pero sin control del INAU ni de ningún organismo estatal. Cuatro fueron entregados a familias que no eran las biológicas y dos se frustraron.

"Hablamos largo de la situación de la directora de Cuidados y del programa de Discapacidad", dijo Bartol en rueda de prensa tras un encuentro que mantuvo en la Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou. "Como saben, el presidente tiene una relación de años con ella, cuando era senador hizo una ponencia por escrito en la cámara. También hizo un pedido de información a la Suprema Corte para ver cómo habían sido varias etapas del proceso que se estaba llevando a cabo", agregó.

Bartol hizo énfasis en que Lacalle Pou "conoce de años" a Bazzano, recordó el apoyo a la jerarca que manifestó el Mides en el comunicado divulgado esta semana y añadió: "También promovemos, estamos abiertos a que se siga cualquier investigación para dar la mayor transparencia posible en todo lo que la gente necesite como información".

Consultado acerca de si hay un vacío legal respecto a las madres con discapacidad y qué se piensa hacer de ahora en más, el jerarca dijo que se debe "ir buscando una solución de largo plazo". "El tema de las mamás con discapacidad intelectual que puedan seguir criando a sus hijos de todo un desafío para la sociedad uruguaya, históricamente se las consideraba que no tenían la capacidad de criar, el INAU les retiraba el niño", dijo.

Bartol señaló sobre este tema que hay que "avanzar hacia nuevos modelos", y sumó que "lo que se quiere es que las mamás sigan teniendo la patria potestad y sigan teniendo contacto con sus hijos, que los puedan amamantar, que sean ellas las primeras responsables de la educación y del cariño de sus hijos".

Sobre el "modelo" que Bazzano aplicó en cuatro ocasiones, dijo que "esa fue la solución que se encontró en su momento".

Ante la pregunta de si este episodio se utilizó políticamente, Bartol dijo no saberlo. "Hubo una nota que hace una extracción de un expediente judicial que genera una serie de sensaciones y nosotros creemos mucho en el principio de inocencia de las personas. Si la Justicia investiga, con 700 páginas de documentación, testimonios de muchísimas personas, no solo los que salen en ese extracto de la nota periodística, y quien con prudencia lee todo eso, evalúa y determina que no hay ningún ilícito, en eso es en lo que confiamos nosotros", comentó.