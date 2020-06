Audio viral de Argimón dispara polémica sobre grabaciones de llamadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La filtración de un audio privado entre la vicepresidenta Beatriz Argimón y el relacionista público Fernando Cristino, que se viralizó esta semana, terminó desatando una polémica política en torno a la existencia o no de grabaciones de las llamadas telefónicas que llegan a la Presidencia.

En una conversación telefónica privada con Cristino respecto de una llamada previa de este, Argimón dio a entender que las llamadas al presidente y a ella son registradas y escuchadas, lo que ayer desmintió. Otro tanto hizo el primer mandatario que calificó la posibilidad de “disparate”.



Lo que sigue es parte del diálogo entre la vicepresidenta y el relacionista público que se viralizó en las redes sociales después que este lo divulgara completo:

Argimón: Yo lo que te pido es que no te hagas eco de nada y digas, por ejemplo, que tú tenés noticias del dealer de Luis... ¿Sabés por qué? Pará, te explico por qué. Nuestros teléfonos...



Cristino: Están todos pinchados, obvio.



A: Hay que cuidarlos mucho. Lo que tú hablaste el otro día...



C: ¿Cuándo?



A: Cuando tú llamaste...



C: Ah, sí, a aquella.



A: Sí, aquella. Obviamente, todo se sabe.



C: Y sí, todo está grabado.



A: Todo queda grabado.

Tras conocerse el contenido de la conversación comenzaron a surgir cuestionamientos desde la oposición acerca de la legalidad de la eventual grabación de las llamadas telefónicas a la Presidencia.

Ayer Argimón fue consultada por El País acerca de si efectivamente esa práctica existe, a lo que respondió: “No hay nada de escuchas oficiales sino decir que cualquiera puede escuchar por ejemplo mis llamadas en altavoz o hackers. Nada más”.

Argimón aclaró a El País que “a veces cuando me llaman atiende mi secretaria entonces les digo que me dejen el mensaje grabado y yo al final del día lo escucho”. En este caso, la vicepresidenta dijo que devolvió el llamado porque Cristino pedía ayuda.



La vicepresidenta agradeció la “posibilidad de aclaración de una conversación privada” y dijo que trató de “ayudar a quien precisa mucha ayuda”.

El presidente Luis Lacalle Pou también fue consultado por la prensa en torno a la existencia de escuchas telefónicas a miembros del gobierno y contestó categórico: “No. Es un disparate. Eso no cabe en democracia”.

Foto: Leonardo Mainé

El FA pide explicaciones.

La Mesa Política del Frente Amplio analizó ayer el audio de Argimón con Cristino, allí se entendió que no corresponde profundizar en lo que refiere al relacionista público, pero sí en los dichos de la vicepresidenta.

Alejandro Sánchez del MPP dijo que se acordó para lunes o martes una reunión con Argimón para conocer el “contexto y alcance del audio”.



Fuentes que participaron de la Mesa Política dijeron a El País que además de la preocupación de todos los sectores que componen la izquierda por posibles escuchas telefónicas y gestiones de la vice para que Cristino cobre una deuda de la Intendencia de Maldonado -a lo que se hizo referencia por parte de ambos en otro pasaje de la conversación- se acordó “recabar información” y luego “actuar”.

Fernando Cristino. Foto: Nicolás Gómez

“No descartamos ninguna medida, inclusive la denuncia”, dijeron a El País fuentes del FA, aunque ayer no se resolvió nada al respecto.



Indicaron que podía haber algún ilícito en el hecho de “agilizar” una gestión para el cobro de una deuda contraída por la Intendencia de Maldonado. De todos modos, no hubo ningún planteo formal de seguir este camino.

Tras el encuentro, el presidente del FA Javier Miranda reclamó explicaciones de parte del gobierno. “Hay algunas manifestaciones en la grabación que exigen aclaraciones y creemos que esas aclaraciones se le deben dar a la población en general”, indicó.



“Estuvimos analizando con preocupación los trascendidos que surgieron a partir de una conversación privada, que sin duda genera preocupación por los contenidos”, insistió Miranda en rueda de prensa.

Carlos Alejandro, integrante de la Mesa Política del FA y del grupo 711 de Raúl Sendic, dijo a El País que preocupan algunas afirmaciones de la vicepresidenta, fundamentalmente el tema de las escuchas telefónicas y las gestiones de cobro que realizaría ante el gobierno de Maldonado, lo que aseguró que podría configurar “tráfico de influencias”.



“¿Amenazas?, ¿extorsión?, ¿escuchas secretas?, ¿estafa?, ¿abogados?, ¿pesquisas?, ¿tráfico de influencias?, ¿Habrá conferencia de prensa para explicar?”, preguntó en su cuenta de Twitter el diputado del FA Felipe Carballo en la misma línea.

Consultado por El País, el legislador indicó que “cuando habla de las amenazas también tiene que clarificar. Me parece que pasa a ser un tema institucional”, indicó.



Por su parte, el diputado comunista Gerardo Núñez dijo a El País que hay “preocupación” por la situación y “la poca claridad de las explicaciones que se han hecho” en relación a la llamada de Argimón.



“Quedan dudas respecto a si se refieren a escuchas telefónicas o grabaciones. Hay que tomarlo con cuidado, sin apresuramientos, y profundizar en la búsqueda de información, tal vez sea un buen ámbito la comisión bicameral de inteligencia para conocer de cerca cómo funciona todo actualmente”, añadió.