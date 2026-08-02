Atlántida, 1.300 nuevas empresas y récord en reempadronamientos: los números detrás del crecimiento de Canelones

Apalancado por la expansión residencial que ha tenido la Ciudad de la Costa en los últimos años, el conjunto de números que respaldan el crecimiento de Canelones no solo se limita al auge inmobiliario en dirección al este del país.

Según el último censo, Canelones fue el departamento que más creció en población durante la última década y media. Pasó de 520.000 habitantes a 608.960, lo que representa un aumento del 13%. “En gran medida se ha crecido hacia el este. Todo lo que se vende se ocupa”, resumió el intendente Francisco Legnani en entrevista con En Clave País.

En 2025, según relevó El País, la Intendencia de Canelones (IMC) registró 24.118 empadronamientos y 15.155 reempadronamientos de vehículos provenientes de otros departamentos, una cifra récord que refleja la llegada de nuevos contribuyentes al departamento. A modo de comparación, en Montevideo se realizaron 44.409 empadronamientos de vehículos cero kilómetro, pero apenas 3.233 reempadronamientos en el mismo período, una diferencia que ilustra el intenso flujo poblacional que está recibiendo Canelones.

Gobernado por el Frente Amplio desde 2005, cuando ganó la intendencia el dirigente comunista Marcos Carámbula, la gestión del departamento canario ha seguido un orden de sucesión jerárquica exitoso, al punto que fue el trampolín político para que Yamandú Orsi llegara a la Presidencia de la República. Antes de ser electo jefe comunal en 2015, el primer mandatario se había desempeñado como secretario general de la intendencia durante una década, mientras que Legnani -que ingresó a la intendencia por concurso en 2006- ocupó el mismo cargo que el presidente entre 2020 y 2025. Previamente, se desempeñó como director de Jurídica (2008-2015) y como prosecretario entre 2015 y 2020. En Canelones fue el candidato único del Frente Amplio en las pasadas elecciones departamentales.

Atlántida

Con un presupuesto de 375 millones de dólares por año, uno de los principales desafíos que enfrenta la administración canaria está vinculado al saneamiento, aunque depende de OSE. La cobertura es de apenas el 30% en todo el departamento y el objetivo planteado para este período es el de poder ampliarla, particularmente en Atlántida. Para ello, el gobierno canario logró que fuera votado en la Junta Departamental -con el apoyo de 28 ediles- un fideicomiso de 50 millones de dólares con la finalidad de llevar adelante obras de saneamiento en el principal balneario del departamento. El financiamiento por parte de un gobierno departamental del interior de este tipo de infraestructura -que será ejecutada en coordinación con OSE- es un hecho inédito y sin precedentes, destacan desde la IMC.

En diálogo con El País, el intendente explicó que muchos proyectos inmobiliarios presentados para desarrollarse en el balneario debieron ser descartados precisamente por la falta de saneamiento. “Vamos a impulsar un programa de promoción a la inversión inmobiliaria en Atlántida. Vamos a exonerar por dos años la contribución a aquellos proyectos que se presenten en los primeros dos años desde la puesta en marcha del programa. La finalidad es que esa inversión en saneamiento rinda y el balneario tenga más camas, crezca y pueda desarrollarse”, dijo Legnani.

A su vez, destacó que las inversiones que impactarán fuertemente en la vida de los canarios serán dos proyectos que tiene en ciernes el gobierno nacional y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José: la reforma del sistema de transporte y la construcción del nuevo Hospital de la Costa en Atlántida, el cual se estima tendrá un costo de US$ 40 millones y estará operativo en 2028.