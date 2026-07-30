Canelones crea un plan para reparar pozos en 72 horas y una app para reclamos: plazos de la licitación

El Gobierno de Canelones abrió un llamado de licitación pública para empresas responsables de la ejecución del nuevo plan de obras de bacheo móvil. Este plan prevé la reconstrucción y mantenimiento sostenido de la infraestructura vial a lo largo del departamento.

Laura Morales, directora general de Obras de la Intendencia de Canelones, hizo hincapié en que la empresa que resulte adjudicada deberá abarcar algunas puntualizaciones diferentes a otras obras tradicionales.

Por un lado, debe disponer de una parte asociada a una cuadrilla, que deberá estar disponible todo el tiempo en todos los municipios con el objetivo de poder cubrir los baches de mayor urgencia con la mayor eficiencia posible.

Según indica el pliego de condiciones particulares y confirmó el intendente Francisco Legnani, el proyecto fue diseñado con el objetivo de erradicar baches y otras correcciones en un plazo máximo de 72 horas en los 32 municipios del departamento canario.

En qué consistirá la aplicación de la Intendencia de Canelones para “Pozos Cero”

Al mismo tiempo, el llamado prevé la incorporación de una aplicación para uso en dispositivos móviles que permita a los usuarios dar aviso de baches en la vía pública para su posterior reparación.

Correcciones del asfalto con trabajadores en el departamento de Canelones. Foto: Intendencia de Canelones

“Una aplicación móvil que va a estar disponible tanto para Play Store como para App Store, para que la gente pueda reclamar directamente desde su teléfono todos los pozos que necesiten reparación” indicó Laura Morales. Además agregó que existe la posibilidad de que sean dos las empresas elegidas dentro del llamado, una para la reparación y otra para los software.

En paralelo al servicio de urgencia, se trabajará con otra cuadrilla de mantenimiento más profundo, confirmó Morales, que además remarcó que las prioridades estarán en zonas que ya están relevadas con cascos más antiguos. “Zonas como Pando, Canelones, Santa Lucia y Las Piedras”, y otras un tanto más recientes pero que también requieren mantenimiento como “Barra de Carrasco y Parque Miramar”. Este servicio será a lo largo de un programa de cuatro años, según indica el pliego.

Hasta cuándo irá la licitación pública de la Intendencia de Canelones para “Pozos Cero”

Según aclaró el propio organismo dentro de un comunicado en su sitio web, las ofertas tendrán hasta el viernes 14 de agosto de 2026 a las 10:30 horas para ser presentadas. Día de apertura de ofertas en la Dirección de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, en la calle Florencio Sanchez 158, correspondiente a ciudad de Canelones.