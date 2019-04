Asumió Feola, se fue de boca y dio marcha atrás

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el pie izquierdo asumió ayer el nuevo comandante del Ejército Claudio Feola. No reconoció la existencia de desaparecidos en la última dictadura, le llovieron críticas del Frente Amplio y se tuvo que retractar en un comunicado oficial.

Así José Bayardi se estrenó como ministro y Andrés Berterreche como subsecretario, con una nueva polémica entre los militares y la dirigencia del Frente Amplio. Feola tuvo que sustituir en el cargo al general José González, que estuvo apenas tres semanas en funciones y que fue removido por el presidente Tabaré Vázquez por integrar el tribunal de honor donde José Gavazzo confesó haber arrojado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro sin que ello fuera denunciado.

Ayer, Feola asumió en una ceremonia que no siguió las líneas protocolares habituales del Ejército. No hubo bandas, ni desfile de efectivos en el acto como se acostumbra. En lugar de la plaza de Armas del comando del Ejército, la sobria ceremonia se hizo en el anfiteatro del Instituto Militar de Estudios Superiores.

Luego de finalizada la misma, Feola transmitió a los medios que tenía interés en hacer declaraciones. En ese marco fue consultado sobre un pedido de los familiares de detenidos desaparecidos para que repudiara en un acto público lo sucedido. Al respecto, respondió: “No voy a repudiar hechos del pasado porque no sé si están confirmados o no”. “Sé que los familiares están muy dolidos. Todos estaríamos muy dolidos, no tengo dudas. Pero esa respuesta no la puedo dar. Esa respuesta consolida una cantidad de épocas en las que no estoy en condiciones (…) porque no sé si es real o no es real”, explicó.

Sin nombrar a Gavazzo, el comandante consideró que “hay gente muy antigua que capaz que hasta un test sicológico habría que hacerle porque al haber estado tan presionados no sabemos si están en su real conciencia”.

Las declaraciones del nuevo comandante cayeron como un balde de agua fría en el oficialismo, donde no se ahorraron las críticas a pesar de que apenas se comenzaba a cerrar el capítulo de las remociones de la cúpula de Defensa y del Ejército. “Me parece totalmente fuera de lugar, una falta de respeto a las organizaciones y a la verdad histórica. Los datos confirmados son de más de 190 desaparecidos”, señaló a El País el diputado Gerardo Núñez (PCU).

Según lo que dijo, “hay muchos de la oficialidad que claramente están comprometidos con la impunidad y secuestran la verdad”. Para el diputado, debe haber “una gran respuesta popular y social” en referencia a la marcha del próximo jueves 11 que convocan oranizaciones sociales y el Pit-Cnt.

Feola tomó posesión del cargo en un acto del que participó Vázquez y otros miembros del gobierno. Foto: Leonardo Mainé

A su vez, el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi consideró que las declaraciones “no fueron muy afortunadas”. “Debería tener más cuidado de las cosas que se dicen”, opinó.

Asimismo, el diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) calificó a las declaraciones de “desafortunadas”. “No es un buen comienzo decir eso sobre un tema tan delicado para la sociedad uruguaya”, indicó.

“Un insulto a los familiares, a la democracia y al Poder Judicial”, así resumió el dirigente de la Vertiente Artiguista Daoiz Uriarte las declaraciones del comandante. Además dijo que es al Ejecutivo que le corresponde tomar medidas sobre el caso.

El diputado de la Lista 711 Felipe Carballo dijo a El País que “es increíble que un comandante diga una barbaridad de esta naturaleza, porque están confirmadas por la Justicia la existencia de torturas y muertes”. El diputado del PVP Carlos Coitiño se mostró preocupado por la situación, ya que opinó que “lamentablemente” parece tener continuidad el papel de los mandos de las Fuerzas Armadas.

En los partidos de la oposición se expresó cierta sorpresa al conocerse las primeras afirmaciones de Feola, según dijeron a El País representantes nacionalistas y del Partido Independiente.

Y asimismo, el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio señaló su inquietud por estas manifestaciones.

Arrepentido

A siete horas de su primera declaración pública en la que puso en duda la existencia de desaparecidos en la última dictadura militar, el nuevo comandante en jefe del Ejército rechazó “las acciones que constituyeron hechos aberrantes y repudiables, que apartándose del marco constitucional y legal, comprometieron el nombre de la institución”.

“No se pretendió desconocer la existencia de desaparecidos en nuestro país”, afirmó el comandante en una carta. Según supo El País, hubo un pedido de parte del Ministerio de Defensa para que se retractara, a lo que accedió el comandante quien se comprometió a hacer “los máximos esfuerzos para llevar una respuesta a los reclamos de los familiares de detenidos desaparecidos”.

MÁS Bayardi asiste a la comisión El ministro de Defensa Nacional José Bayardi se presentará esta mañana ante la comisión del Senado que preside el nacionalista Javier García a informar a los partidos sobre las decisiones y actas del tribunal de honor y el de alzada que juzgaron conductas de los exmilitares José Gavazzo, Miguel Maurente y Jorge Silveira.



Si bien los senadores esperan que el ministro lleve consigo las actas sobre esa investigación que hizo el Ejército, según dijo a El País el senador García, es poco probable que ello ocurra. Ayer el comandante Claudio Feola declaró en el Comando que las actas son reservadas y para los ojos de los involucrados, es decir los miembros de los tribunales y los acusados. Según Feola, el resto de los generales no tuvo acceso a ellas.



Además, las mismas llegaron a manos del excomandante Guido Manini Ríos, del exministro de Defensa Jorge Menéndez y de Presidencia de la República.



La comisión legislativa quiere conocer el detalle de lo actuado en los tribunales antes de decidir si acompaña un pedido del Poder Ejecutivo para que el Senado vote la venia para el pase a retiro obligatorio de los seis generales.



“Tribunales de honor ya están en la ley”, afirmó

La bancada del Frente Amplio alcanzó en estas horas un acuerdo para eliminar los tribunales de honor de la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que es de 1974, que está siendo modificada.

Al parecer, esa propuesta no es del gusto del nuevo comandante. Feola dijo ayer que “el honor para un militar es la cualidad moral que establece el más severo cumplimiento de los deberes con el prójimo y consigo mismo”. Preguntado si los tribunales de honor deben ser mantenidos, dijo que están “en la ley” vigente. “Ya están los tribunales de honor”, remarcó.

Luego en su contacto con los medios se refirió a otros temas.

El relacionamiento con el gobierno “es de respeto institucional, y el mismo se mantiene”, declaró el uniformado. “Ya dije que estamos en una situación difícil y especial”, agregó en un breve contacto con los medios.

El Ejército “es verticalista, piramidal. Se va un comandante y viene otro. El Ejército sigue. No hay malestar. Somos subordinados al mando superior de las Fuerzas Armadas”.

Afirmó que cuando se reunió con Vázquez el mandatario le pidió “lealtad y respeto institucional”, pero aclaró que la lealtad “una vez que se expida la Justicia vamos a verificar o no si hay lealtad o no hay lealtad”.

Pacto

Luego, dijo que “no hay un pacto de silencio” en el Ejército sobre el destino de los desaparecidos.

“Toda información que le llegue al Ejército va a ser transmitida por el conducto del mando. No hay pacto de silencio. Si se puso lo que se puso en las actas es porque no hay pacto de silencio. No leí las actas, es algo reservado y solamente los que estuvieron en el tribunal de honor saben lo que pasó. El resto de los generales no tenemos conocimiento”, aseguró.

“Está perfecto lo que ha salido. El Ejército no encubre a nadie, no encubre asesinos, torturadores, secuestradores, no encubre”, insistió Feola.