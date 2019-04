Familiares de desaparecidos: "El negar la historia es algo vergonzoso y aberrante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las declaraciones de Claudio Feola en su asunción como nuevo comandante en jefe del Ejército generaron repercusión en el oficialismo, la oposición y también entre los familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura (1973-1985).

Este lunes al mediodía, Feola aseguró que no va a repudiar hechos del pasado, como piden los familiares de detenidos desaparecidos, “porque no sé si están confirmados o no”.

De todos modos aseguró que “el Ejército no encubre a nadie, no encubre asesinos, torturadores, secuestradores, no encubre”.

La respuesta del nuevo comandante en jefe del Ejército se dio luego de que el pasado lunes el presidente Tabaré Vázquez decidió descabezar la cúpula militar tras conocerse las declaraciones de José Gavazzo, en las que confesó haber arrojado el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro en 1973.

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos

Ignacio Errandonea, vocero de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo a Telemundo que "el negar la historia es algo vergonzoso y aberrante".

"Las Fuerzas Armadas bien saben su responsabilidad en las desapariciones forzadas, en la tortura, en los asesinatos y en todo lo que fue el periodo de terrorismo de Estado. Entonces, decir que son hechos que no están confirmados es inconcebible. No salgo de mi asombro", explicó.

"Madres y familiares lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y lo reiteramos en el comunicado pasado, que antes de nombrar un nuevo comandante en jefe habría que exigirle que se pronuncie sobre lo que fue el terrorismo de Estado, que lo condene y que se comprometa a trabajar en la búsqueda de la verdad, en la justicia, y para que nunca más sucedan estos hechos", añadió.



Voces en el oficialismo:

El movimiento Ir manifestó la "necesidad de democratizar y sanear nuestras FFAA y estas gravísimas declaraciones van en el sentido contrario".

Asimismo señalaron que "es imprescindible que los mandos repudien los crímenes de la Dictadura".

En el Ir creemos en la necesidad de democratizar y sanear nuestras FFAA y estas gravísimas declaraciones van en el sentido contrario. Es imprescindible que los mandos repudien los crímenes de la Dictadura. pic.twitter.com/keruVVqAgo — Ir (@ir_uruguay) 8 de abril de 2019

Gerardo Núñez, diputado por el Partido Comunista, se preguntó si la posición de Feola "es broma". "Hay una lista confirmada de más de 190 desaparecidos. Aparecieron enterrados Chaves Sosa, Julio Castro, Miranda, etc. La verdad sigue secuestrada", recalcó.

El nuevo Comandante Feola, dice que no puede repudiar hechos del pasado porque no están confirmadas las despariciones ¿Es broma? Hay una lista confirmada de más de 190 desaparecidos. Aparecieron enterrados Chaves Sosa, Julio Castro, Miranda,etc. La verdad sigue secuestrada. — Gerardo Nuñez (@gera_nunez1001) 8 de abril de 2019

La oposición:

Fernando Amado, de Unir, sostuvo que "aunque no parezca lo ideal (debido a los acontecimientos de las últimas semanas) no puede pasar desapercibido un comentario como éste del nuevo comandante. Debería, al menos, llamarle la atención".