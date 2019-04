Asumió Feola: “No hay pacto de silencio” en el Ejército sobre el destino de los desaparecidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la mañana de este lunes, con la presencia del presidente de la República Tabaré Vázquez, y el ministro de Defensa José Bayardi se realizó la ceremonia de asunción de Claudio Feola como nuevo comandante en jefe del Ejército.



El pasado lunes 1° de abril Vázquez decidió descabezar la cúpula militar luego de conocerse las declaraciones de José “Nino” Gavazzo, en las que confiesa haber arrojado el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro en 1973.



Feola aseguró este mediodía que no va a repudiar hechos del pasado, como piden los familiares de detenidos desaparecidos, “porque no sé si están confirmados o no”. Aunque aseguró que “el Ejército no encubre a nadie, no encubre asesinos, torturadores, secuestradores, no encubre”.



“No me siento condicionado por los relevos. Y no soy quien para cuestionar lo que dispone el mando superior”, añadió, en referencia a las decisiones del presidente Vázquez.



El relacionamiento con el gobierno “es de respeto institucional, y el mismo se mantiene”, declaró el uniformado.



“Ya dije que estamos en una situación difícil y especial”, agregó en un breve contacto con los medios.



El Ejército “es verticalista, piramidal. Se va un comandante y viene otro. El Ejército sigue. No hay malestar. Somos subordinados al mando superior de las Fuerzas Armadas”, dijo.



Y afirmó que cuando se reunió con Vázquez el mandatario lee pidió “lealtad y respeto institucional”, pero aclaró que “una vez que se expida la Justicia vamos a verificar o no si hay lealtad o no hay lealtad”.



Feola dijo que el honor para un militar es la cualidad moral que establece el más severo cumplimiento de los deberes con el prójimo y conmigo mismo.



Preguntado si los tribunales de honor deben ser mantenidos, dijo que están “en la ley” vigente. “Ya están los tribunales de honor”, remarcó.



La bancada del Frente Amplio alcanzó en estas horas un acuerdo para eliminar los tribunales de honor de la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que está siendo modificada, algo con lo cual se ve que Feola no está de acuerdo.



Luego, dijo que “no hay un pacto de silencio” en el Ejército sobre el destino de los desaparecidos.

“Toda información que le llegue al Ejército va a ser trasmitida por el conducto del mando. No hay pacto de silencio. Si se puso lo que se puso en las actas es porque no hay pacto de silencio. No leí las actas, es algo reservado y solamente los que estuvieron en el tribunal de honor saben lo que pasó. El resto de los generales no tenemos conocimiento”, aseguró el comandante.



“Está perfecto lo que ha salido (sobre el tribunal de honor a José Gavazzo, Jorge Silveira y Miguel Maurente). El Ejército no encubre a nadie, no encubre asesinos, torturadores, secuestradores, no encubre”, insistió Feola.



Consultado sobre un pedido de los familiares de detenidos desaparecidos que el nuevo comandante en jefe repudiara en un acto público los hechos del pasado que involucran a los militares, Feola respondió: “Sé que los familiares están muy dolidos. Todos estaríamos muy dolidos, no tengo dudas. Pero esa respuesta no la puedo dar. Esa respuesta consolida una cantidad de épocas en las que no estoy en condiciones (…) porque no sé si es real o no es real. Hay gente muy antigua que capaz que hasta un test sicológico habría que hacerle porque al haber estado tan presionados no sabemos si están en su real conciencia. No voy a repudiar hechos del pasado porque no sé si están confirmados o no”.



Vázquez pidió la semana pasada la renuncia al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el subsecretario de esa cartera, Daniel Montiel, y a seis de los 15 generales que tienen las Fuerzas Armadas, incluido el comandante en jefe del Ejército José González.

González había sido nombrado en ese cargo el 18 de marzo luego de que el presidente destituyera a Guido Manini Ríos el 12 de marzo.



Claudio Feola nació en junio de 1962. En 1982 egresó de la Escuela Militar e ingresó al Ejército en 1979. Feola llegó a ser coronel en 2007 y se convirtió en el nuevo comandante en jefe del Ejército.



A lo largo de su carreta recibió premios, distinciones y condecoraciones y prestó servicios en diferentes destinos. En 2015 se convirtió en edecán del presidente de la República.