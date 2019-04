“No se pretendió desconocer la existencia de desaparecidos en nuestro país”, dijo Feola

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Claudio Feola, el nuevo comandante en jefe del Ejército que asumió este lunes, emitió un comunicado esta tarde en el que afirmó que “no se pretendió desconocer la existencia de desaparecidos en nuestro país”.

Feola –que tomó posesión del cargo tras la destitución de José González después de las revelaciones que hizo el militar retirado José “Nino”Gavazzo ante un Tribunal de Honor- despertó polémica hoy cuando, en rueda de prensa luego de su ceremonia de asunción, dijo: “Hay gente muy antigua que capaz que hasta un test psicológico habría que hacerle porque al haber estado tan presionados no sabemos si están en su real conciencia. No voy a repudiar hechos del pasado porque no sé si están confirmados o no”.

En el comunicado que emitió más tarde Feola sostuvo que “se rechazan las acciones que constituyeron hechos aberrantes y repudiables, que apartándose del marco constitucional y legal, comprometieron el nombre de la institución”.

Además, añade que se seguirán “haciendo los máximos esfuerzos para llevar una respuesta a los reclamos de los familiares de detenidos desaparecidos”.

"Se continuará sustanciando con la mayor celeridad todos los requerimientos del Poder Judicial, a fin de alcanzar el esclarecimiento de los hechos", se agrega.



El comunicado finaliza afirmando que "el Ejército Nacional continúa haciendo énfasis en la enseñanza, en todos los niveles, en aquellos aspectos relacionados al respeto de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y de los ideales Democrático Republicanos".