ASSE paga deuda y va por más con el Hospital de Clínicas

Lo que hasta hace tan solo 48 horas era un aviso con tono de ultimátum de parte de la directora del Hospital de Clínicas, Graciela Ubach, al presidente del directorio de ASSE, Leonardo Cipriani, se convirtió ayer en un inesperado acercamiento que se expresó en un choque de puños e incluso en un abrazo. Los jerarcas no se conocían las caras, a pesar de que el presidente de ASSE asumió en marzo, hace más siete meses, y de que el Clínicas es el hospital público más grande de la zona metropolitana. El cortocirtuito por la deuda sirvió para acercar las partes y proyectar planes que entusiasman a los dos.

Las autoridades de ambos organismos se reunieron ayer en el hospital universitario a iniciativa de Cipriani, que luego de que El País publicara en su edición del domingo que el Clínicas le reclamaba el pago de $ 99 millones adeudados para poder seguir funcionando, salió rápidamente a asegurar que el dinero estaría. “Y las autoridades lo saben”, espetó el presidente del prestador de salud estatal en Twitter.



Ayer, luego de esa reunión de la que también participaron integrantes de los equipos de gestión de Cipriani y Ubach, y el decano de Facultad de Medicina, Miguel Martínez, ASSE anunció en conferencia de prensa que estaba todo aclarado y que había “luz verde” para que el Ministerio de Economía liberara el pago.

“El pago está pronto, lo tiene el MEF”, agregó Cipriani a El País. “Lo que pasa es que teníamos que entendernos antes. No faltó diálogo”, aclaró. “Faltó entendimiento de lo que precisábamos ambos”, agregó.



“Yo entiendo a la doctora Ubach. En muchos momentos, yo si hubiera estado de su lado, estaría discutiendo lo mismo. Lo mismo si ella hubiera estado del mío. Terminó bien”, relató el jerarca.



Cipriani explicó que los $ 99 millones que ASSE debe al Hospital de Clínicas tienen que ver con una diferencia en “la manera de control”. “A mí me daba unos números y a ellos, otros”, graficó.



“Nos reunimos para llegar al acuerdo que debíamos llegar: que permita a ASSE el control de las prestaciones que nos da, no solo por lo económico sino por la trazabilidad de la historia clínica. Tenemos sistemas informáticos que no se hablan entre sí”, agregó en la conferencia.



Según dijo, ASSE tiene un sistema de control “fidedigno” que aplica con todos los proveedores (públicos o privados) menos el Clínicas. El sistema se basa en el cumplimiento de una serie de indicadores (días- cama ocupadas en los distintos niveles de internación, consultas en emergencia, cirugías, consultas especializadas). “El Clínicas no permitía que un sistema informático de ASSE se instalara dentro. En 2018 fue el equipo de informática de ASSE al Clínicas y nunca se llegó a un final feliz. No sé por qué, si fue falta de voluntad política o técnica”, complementó Cipriani en diálogo con El País. “Nosotros exigimos ahora la interconectividad, porque ese hospital atiende a un número grande de pacientes de ASSE”, indicó.

Hospital de Clínicas. Foto: Archivo El País.

Con esta “condición”, el organismo de salud estatal pretende ampliar el convenio con el hospital universitario para generar mayor complementación. En la comisión de seguimiento del convenio participarán los gerentes comercial y administrativo de ASSE.



“Vamos a comprarles más cosas. La idea es ampliar el convenio siempre y cuando tenga calidad -que sabemos que la tiene-, disponibilidad, y tiene que estar en precio”, dijo Cipriani. “Nosotros vamos a terminar potenciando el vínculo ASSE-Clínicas”, remató.

Graciela Ubach.

La directora del Clínicas no podía ocultar ayer su satisfacción por haber logrado la confirmación de que la partida de $ 99 millones que le debe ASSE estará disponible en las próximas horas para poder sostener el funcionamiento normal del hospital universitario. Ubach dijo a El País que lo concretado ayer se trata de “un acuerdo político-institucional importante” que apuntará al fortalecimiento de la articulación entre “lo público y lo público”.



En cuanto a la interconectividad, la condición que puso Cipriani para transferir el monto, la directora del Clínicas destacó que actualizar su sistema informático y avanzar en la implementación de las historias clínicas electrónicas está entre sus prioridades, pero alertó que no ha tenido fondos suficientes para lograr este objetivo.

Además, la jerarca recordó que ASSE tiene otras deudas con el Clínicas ($ 17 millones por servicios brindados de medicina nuclear) y otro monto por el procesamiento de 10.000 determinaciones (test de PCR) en el laboratorio. Pero insistió en que el encuentro de ayer potenciará la articulación entre ambas instituciones.



De todas maneras, Ubach no dejó de pasar por alto el mensaje que envió Cipriani en su cuenta de Twitter luego de leer el domingo en El País que si ASSE no pagaba su deuda, el Clínicas dejaba de funcionar en 10 días. “En ASSE vamos a pagar lo que es justo tanto a públicos como a privados respetando convenios. LA PLATA ES PARA LOS PACIENTES”, decía el mensaje de Cipriani.



“La plata siempre fue para los pacientes y en el Clínicas, a pesar de que aumentó el trabajo en varias áreas por la pandemia, los funcionarios siguen cobrando lo mismo”, destacó Ubach.