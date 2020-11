Si ASSE no paga deudas, el Hospital de Clínicas dejará de funcionar en 10 días

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) no paga al menos parte de una deuda que tiene con el hospital universitario, el Clínicas no podrá seguir funcionando desde el 10 de noviembre. Graciela Ubach, la directora del centro de salud y de formación de médicos, técnicos, enfermeros y odontólogos, se lo advirtió el martes al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien le transmitió que para él el pago de esa deuda es “prioritario”. “Pero pasan los días y pasan los días y se convierte en un estrés para la gestión”, dijo Ubach a El País.

“Esto que ASSE nos debe, que son $ 99 millones, son los insumos de noviembre y diciembre y los tenemos que ejecutar antes del 31 de diciembre (por razones administrativas). Hemos recorrido los despachos de todos los legisladores de todas las bancadas, diputados, senadores. Hemos hablado con la señora ministra (de Economía y Finanzas, Azucena) Arbeleche, con (el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac) Alfie, con el señor presidente, pero parece que no se entiende exactamente el drama que estamos viviendo. Tan es así que este viernes le dijimos al señor decano (de Medicina, Miguel Martínez) y al señor rector (de la Universidad de la República, Rodrigo Arim) que si ASSE no nos paga lo que nos debe de lo producido el año pasado, el hospital no podía funcionar más allá del 10 o el 15 de noviembre”, sentenció la directora del Clínicas.

El hospital universitario se financia principalmente en base al presupuesto asignado a Udelar, pero además brinda diversos servicios a ASSE, algunos de ellos estipulados en un convenio de complementación que vence el 31 de diciembre de 2022. Por lo producido por el Clínicas en 2019, ASSE debía pagarle este año $ 305 millones, de los que ya pagó $ 206 millones. Aún resta el saldo de $ 99 millones, imprescindibles en el corto plazo. “Si no llega el pago, nosotros vamos a tener que restringir las atenciones”, aseguró Ubach a El País.



El hospital universitario gasta entre $ 50 y $ 60 millones al mes en insumos. La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas informó en un comunicado de prensa el 21 de octubre que el centro contaba ese día con “$ 4 millones para gastos e insumos de funcionamiento hasta fin de año”.

“Tenemos previstas las necesidades de medicamentos y de reactivos para hacer el millón al mes en el laboratorio central, de insumos para la cocina y el lavadero. Tenemos una planificación, pero las órdenes de compra no las puedo pasar al proveedor porque no tengo créditos para pagar”, dijo la directora del Clínicas. “Esto lo vengo diciendo desde hace meses. Se entiende que es todo una exageración, pero es así: ASSE no nos paga algo que ya está firmado. Estoy clamando por esos pagos, moviéndome por cielo y tierra, y resulta que esa plata no aparece”, insistió. El País intentó comunicarse con autoridades de ASSE, sin éxito.

ASSE. Foto: Fernando Ponzetto

Crisis del 2002.

Ubach asumió como directora del Clínicas en el año 2000 y estuvo en el cargo hasta 2010. A comienzo del siglo sufrió el embate de la crisis pero considera que la situación actual es aún más crítica.



“Pasamos la desgracia del 2002, que parecía que se nos acababa el país. Ahí tuvimos que remontar con el apoyo de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) para la compra de medicamentos afuera (del país). Pero esta situación es peor porque nosotros en el laboratorio clínico del hospital, que es enorme, con más de un millón de procedimientos al año, ya llevamos 14.000 determinaciones (test de PCR) por el tema del Covid, de las cuales unas 10.000 son para ASSE. Esto no estaba contemplado en el convenio de complementación, sino que se ha agregado por la pandemia. Nosotros no hemos recibido un solo pago por estas 10.000 determinaciones. Pero además, hemos realizado una cantidad de otros exámenes para ASSE, en medicina nuclear por ejemplo, y allí hay otra deuda de unos $ 17 millones. ASSE nos debe eso también”, informó Ubach, quien retomó la gestión del hospital a fines de 2016.

A su vez, unos 300 trabajadores del hospital han estado meses sin trabajar por razones de riesgo por la pandemia. “Eso llevó a que nosotros, que veníamos equilibrados en el presupuesto, cayéramos en un déficit en el pago de los recursos humanos, porque se amplió la cantidad de suplentes a contratar”, explicó la directora. La Udelar se encargó de pagar las suplencias, lo que ha generado un gasto imprevisto de $ 6 millones al mes.

Menos “marketing” que otros hospitales Para Graciela Ubach, “el aporte” que el Hospital de Clínicas hace al Sistema Nacional Integrado de Salud implica “un esfuerzo enorme”. “Es el hospital más grande de adultos, en cuanto a producción y complejidad, porque tenemos dos importantes centros IMAE ( Instituto de Medicina Altamente Especializada), la neurocirugía de epilepsia, la cirugía compleja traumatológica...”, repasó la directora del Clínicas, que siguió con la enumeración de intervenciones que hace el hospital universitario.



“Si mirás el números de operaciones, de personas que se atienden, de atenciones a consultas externas, primero está el Clínicas y después el (hospital) Pasteur y el Maciel. Una cosa es el marketing que algún hospital hace, y otra es las cifras oficiales que nos pasan desde ASSE”, planteó Ubach. Sus palabras recuerdan los elogios que ha cosechado Álvaro Villar, quien fuera candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio (FA), por su gestión del Maciel. Los reclamos de mayor inversión en el hospital universitario tienen décadas y encontraron eco en 2017, cuando el FA y Unidad Popular acordaron en el Parlamento reducir un tercio el subsidio a la cerveza y destinar ese monto a la reforma del Clínicas. Ubach prevé inaugurar el 15 de noviembre las obras en el ambulatorio del hospital, que se financiaron con esa partida. La directora destacó que la renovación de infraestructura, equipamiento y mobiliario habilita una nueva forma de funcionamiento, que le permitirá al hospital no solo centrar su actividad en la mañana, como sucede hoy, sino también en la tarde.