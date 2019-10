Asesores de Martínez "son los padres del fracaso", dijo Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes, tanto el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, como el del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou estuvieron en el departamento de Durazno.

Allí, el candidato blanco respondió este lunes de noche a las críticas que hizo el candidato oficialista sobre el spot "15 años", que cuestionó la gestión del partido de gobierno y utilizó la expresión "Hechos, no opiniones", haciendo alusión a la frase que Martínez utilizó durante el último debate presidencial.



Consultado al respecto, Lacalle Pou redobló la apuesta esta noche y señaló: "Pero nunca dijo que no fuera cierto el spot, ¿no?". Además, dijo que "seguro que no opinó sobre el contenido del spot, sobre el tendal que dejó el Frente Amplio en estos años no opinó, porque en realidad nosotros lo que hicimos fue repasar emprendimientos fracasados que le costó mucho dinero a los uruguayos y que es parte de su gobierno y hay que asumirlo como tal"



"Insisto, cuando desde el gobierno se dice 'hechos y no palabras' nos sugieren dos cosas. Primero palabras, palabras para cumplirlas, porque en campaña electoral uno compromete la palabra. Yo entiendo que el Frente Amplio no quiera recordar la palabra porque en campaña electoral a la gente le dio la palabra de que no iba a poner más impuestos y puso, dio la palabra de que iba a bajar las rapiñas y los hurtos un 30% y no solo no bajaron sino que subieron, y así sucesivamente. Entonces las palabras son importantes para confirmarlas con los hechos. Los hechos de las palabras que se llevó el viento en la campaña pasada son los que están en ese aviso. Si alguien dice que estamos mintiendo en ese aviso, que nos digan y retiramos".



En tanto, el candidato blanco dijo que "no" quiere "entrar en una dialéctica" con Martínez, pero destacó que "dicho sea de paso, podría mirar para sus costados y él mismo, cuando un gobierno que está en campaña, que está usando todos los medios posibles, hasta los que son de todo el mundo, como es el portal de Presidencia, transmitiendo mentiras, transmitiendo cosas falsas".



Ante la pregunta de si existe una "mordaza" para los técnicos del Partido Nacional, en alusión a los dichos del asesor de Martínez Ramón Méndez luego de que se anunció que el equipo técnico de Lacalle Pou no dará más entrevistas hasta las elecciones, dijo "no, para nada".



"En estos tiempos que corren la fórmula cobra un poquito de relevancia y los técnicos no tanto, pero están todos recorriendo, todos dando entrevista, y además otra cosa: estamos muy orgullosos de nuestros equipos técnicos, no tuvimos que salir a manotearlos unos meses antes, y es más, es gente que se viene preparando hace cinco años, no son los padres del fracaso como son los técnicos de Daniel Martínez", apuntó Lacalle Pou.

Consultado sobre el contenido de su ley de urgente consideración, Lacalle Pou dijo que hay que leer el contenido de programa de su gobierno. En tanto, puntualizó que "la ley no está armada, no está terminada, ¿Por qué? Porque el gobierno que viene va a requerir de acuerdos políticos con cuatro o cinco partidos, y ese va a ser el elemento de negociación". Agregó que como "es para bien de los uruguayos" buscarán "difundirla lo antes posible".



En la misma linea, dijo que "no es nada oculto, no es nada secreto" esta ley y explicó sus razones: "El gobierno asume el 1° de marzo y hasta fin de año aproximadamente no tiene presupuesto propio, y como la gente tiene urgencias, hay que resolvérselas lo antes posible. Si tenemos un instrumento que la Constitución nos da para hacer las cosas cuanto antes, ¿por qué amputarnos como gobierno la posiblidad de usarla".



Asimismo apuntó contra el oficialismo al decir que "el gobierno del Frente Amplio ya tiró la toalla y que está pensando más en quedarse en el poder que solucionar los temas". También señaló que "desde que volvió la democracia a la fecha, se han presentado 13 leyes de urgencia, seis de las cuales son de gobiernos del Frente Amplio", por lo que no entiende "por qué se trata de generar un signo de interrogación sobre eso" y remató: "Yo entiendo que el Frente Amplio está acostumbrado a ocultar".