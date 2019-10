Ramón Méndez dijo que hay una "mordaza" impuesta a los asesores de Lacalle Pou 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ramón Méndez, coordinador de los equipos técnicos del candidato del Frente Amplio Daniel Martínez, dijo este viernes en Maldonado que "había cuatro medios que estaban intentando hacer un debate entre Pablo da Silveira y él", pero que el final el Partido Nacional desistió, de acuerdo a su versión. Da Silveira es integrante del grupo de técnicos que asesora al candidato blanco Luis Lacalle Pou.



"Dijeron que no estaban dispuestos y esto no nos agarra de sorpresa porque evidentemente por alguna razón no están dispuestos a debatir y da un paso más porque en realidad no están dispuestos a salir a defender las ideas y esto nos preocupa porque de acá a 15 días de las elecciones o bien nos confirma un programa oculto que están tratando que no se conozca o no hay confianza en el equipo técnico y eso nos demuestra que no están preparados para gobernar", dijo Méndez a El País.



Las palabras de Méndez llegan horas después de que Lacalle Pou confirmara que sus asesores no darán más entrevistas de ahora en más hasta las elecciones del 27 de octubre. Serán él y su candidata a vicepresidenta, Beatriz Argimón, los que tengan exposición mediática, agregó.



"Si no están preparados para eso, ¿cómo van a hacer con la coalición que tiene seis o cinco partidos?", se preguntó Méndez este viernes. "El asunto es que hay una mordaza a los asesores", dijo. "Que prohíban a los asesores debatir y salir a los medios es una cosa nunca vista", y agregó: "Falta mucho todavía entonces me pregunto por qué esa falta de confianza en sus propios técnicos".