Martínez sobre spot del PN: "Pareciera que aquella consigna 'por la positiva' era solo electoral"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, recorrió este lunes el departamento de Durazno. En una conferencia de prensa hizo referencia a la propuesta de ley de urgente consideración que planteó el candidato blanco Luis Lacalle Pou y dijo que contiene unos “300 y 500 artículos de muy variados temas y algunos son más que discutibles”. Ante esta situación, expresó que “no es posible discutir” dicha extensión “en 45 días en una cámara, en 30 días en la segundo y volver a 15 días más”. Por lo tanto, concluyó que “preocupa porque es demasiado grave desde el punto de vista democrático y lo que implica discutir seriamente en ese poco tiempo”.



En el mismo departamento también estaba Lacalle Pou. Sobre un posible encuentro, Martínez comentó utilizando su ya características frase: “Si nos encontramos, ¡vamo’ arriba!”. Además, aclaró que no cree que el candidato del Partido Nacional "sea el demonio” y que, aunque considera que “está equivocado en algunas cosas”, es un “demócrata y una buena persona”.



En el recorrido de hoy lo acompañó Gustavo Leal, próximo ministro del Interior si gana el Frente Amplio quien, consultado sobre la reforma constitucional impulsada por la campaña "Vivir sin miedo", advirtió que la “ciudadanía” debe tomar en cuenta “cuando el conjunto de los candidatos a presidente tienen una opinión compartida”. En este caso, especificó Leal, “todos los candidatos están en contra”.



Asimismo, comentó que, “por lo tanto, no es solo al Frente Amplio que se le tiene que preguntar por qué está en contra” y “hay que consultarle a todos los candidatos”. Además, recordó que “ahora a algunos asesores de Lacalle les han pedido que se callen y no se sabe lo que opinan”. Leal también sentenció: “Ese silencio de los asesores creo que es un adelanto de la veda que hace el Partido Nacional. Y ese adelanto de la veda es un homenaje al silencio, probablemente porque no hay confianza de lo que vayan a decir”.



A su vez, sobre “Vivir sin miedo” dijo que “plantea cuatro elementos que concatenados entre sí no se sabe si los allanamientos nocturnos los van a terminar haciendo los militares, a los que les van a dar tareas de seguridad”.



Al candidato del Frente Amplio también se le consultó sobre un spot del Partido Nacional en el que se remarcan los fracasos del Frente Amplio en estos 15 años. Martínez dijo que “cada uno hace campaña como quiere” y que “pareciera que aquella consigna ‘por la positiva’ era solo electoral”.



En la misma línea expresó que “hasta ahora” en la campaña de Lacalle Pou hubo “poca propuesta, silencio de asesores y todo ataque”.



Sobre su campaña electoral mencionó que van a seguir “como hasta ahora: propuestas, propuestas, propuestas. Por nuestro lado poco ataque y mucha propuesta”. Además, mencionó que lo que tiene “claro” es que tienen que trabajar “hasta el último segundo dejando el alma en la cancha así tengamos intención de voto del 10%. La verdad de la encuesta es el día 27. Esa es la que vale”.