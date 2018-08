Asesor de Bonomi pide paciencia para ver mejoras en la seguridad

"En carne propia" es el título de un tango donde un hombre habla despechado del desamor de una mujer. "Algún día sentirás en carne propia la crueldad con que hoy me azota tu impiedad", dice la letra. Y así como en el tango, un grupo de dirigentes frenteamplista utilizaron el concepto para referirse a los problemas de seguridad que se viven.

La discusión se inició el domingo 29 de julio en un grupo cerrado de Whatsapp donde hay dirigentes, legisladores del Frente Amplio, y jerarcas de gobierno. Uno de los dirigentes del oficialismo se vio afectado por una rapiña. El debate fue interrumpido por Fernando Gil Díaz —el Perro Gil, como se hace llamar— que es un asesor directo del Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El funcionario le solicitó a sus compañeros que tengan paciencia y comprensión, que con el tiempo se comenzarán a ver los resultados en seguridad.

Gil sostiene en el debate que, si bien hay problemas en seguridad, la realidad no es como la cuentan. A su entender es más una movida de la oposición política y los medios de comunicación. Para el asesor de Bonomi los hechos son sobredimensionados por los medios de comunicación, según comentaron a El País participantes del debate.

La dirigente Luján Leyton fue quien inició la conversación ya que le habían robado su casa en San Luis; balneario donde también tiene casa el presidente Tabaré Vázquez. "Hola compañero están bravos los muchachos. Me entraron en la casa de afuera, con alarma y todo. Así que a cuidarse. En San Luis ya no queda casa que no hayan entrado. Lo peor es que rompen todo. Arrancaron la persiana", comentó en el grupo.

Se hizo costumbre.

Uno de los participantes del debate dijo que se planteó la duda por el significativo aumento de rapiñas y delitos. "Yo soy de la teoría que si así como rompen contenedores hay gente que busca desestabilizar. Es demasiado", opinó Leyton.

Otros opinaron que el tema de los robos ya se hizo "costumbre" y propusieron medidas para aplicar de inmediato.

"Yo creo que la pena no debe ser cárceles, sino trabajo al lado de las rutas plantando para las escuelas y los hospitales 10 o 12 horas por día", escribió Pérez según contó otro participante del grupo.

La medida fue apoyada por la mayoría y quienes la criticaron sostenían que era algo compleja de aplicar.

Una dirigente astorista dijo que si bien se sostiene que existe "una sensación térmica" de inseguridad por arriba de lo real, opinó que no se puede mirar para el costado el tema. "Veo a diario que frenteamplistas ponen en el Facebook casos de robos. Antes lo hacía solo la oposición, ahora nosotros también lo hacemos y me da cosa. No sé. No es negar lo que pasa. Siento algo muy raro cuando lo leo de los nuestros", comentó.

¿Riesgo de perder?

Para muchos frenteamplistas el debate sobre la seguridad va a ser central en la campaña electoral. Uno de los dirigentes sostuvo que va a ser la "piedra en el zapato" y que si no fuera por el tema de la seguridad el cuarto gobierno del Frente Amplio ya estaba asegurado.

Un militante de Canelones, Sergio Márquez, retomó el debate el lunes en la mañana recordando la idea de conformar una comisión de trabajo en la sede del partido de gobierno para idear propuestas.

Allí el asesor de Bonomi interviene con una publicación que Juan Ángel Urruzola había hecho en Twitter. En el mensaje se compara la situación argentina con la de Uruguay. El militante opinó que la situación no ha cambiado pero sí cambió el tratamiento de las noticias.

"Hay más robos que nunca, pero los medios masivos dejaron de hablar del tema y así lo solucionaron", escribió Urruzola.

Esto ameritó el cuestionamiento de Márquez. "Fernando no porque en Argentina se tiren bajo un puente yo como uruguayo voy a hacer lo mismo. Yo no digo que el gobierno no trabaje, pero también tenemos que hablar del problema que tenemos y no hacer del tema un tabú. Hay un problema de inseguridad para tratar", cuestionó el dirigente frenteamplista de Canelones a Gil.

El funcionario que había compartido el mensaje de Uruzzola dijo que si había un cuestionamiento no era para él por compartirlo. "No me lo digas a mí. Decídselo al que tuiteó", respondió. Luego agregó avalando el razonamiento de Uruzzola: "Tiene mucha razón lo que dice ese tuit. Argentina no está mejor que Uruguay en seguridad sin embargo los medios callan y otorgan", escribió.

Paciencia.

Otros dirigentes opinaron que es tiempo de dejar de compararse con la región, y comparar al Uruguay de ahora con el que se vivía cuando asumió el Frente Amplio.

"Nosotros no solo compartimos la preocupación, sino que salimos a conversar con los vecinos por todo el país. Y con el MPP ya empezamos hace tiempo las mateadas donde el tema está presente y nosotros acompañamos y conversamos con la gente", explicó Gil. El asesor de Bonomi aclaró que el país está atravesando un período de cambios "importantes que han afectado en gran medida a la seguridad". Gil se refería a la reforma del Código del Proceso Penal.

"Pronto se acomodarán los zapallos en el carro y los cambios legislativos darán su resultado junto con el mejoramiento de los mecanismos procesales aprobados", agregó.

El martes cuando se dieron a conocer las cifras oficiales de delitos —las rapiñas aumentaron 55,8% respecto al mismo período de 2017— varios dirigentes se quejaron porque en las redes sociales estaban recibiendo muchas críticas.

"Tranquilos que bajan", prometió el asesor de Bonomi.