Arranque del nuevo gobierno con poco de “luna de miel”

La mascota del nuevo gobierno es el “conejito Duracel”. El muñeco, no solo es el amuleto del presidente de la Republica, Luis Lacalle Pou, sino que grafica su impronta para gobernar: “marcha, marcha, marcha”, cuenta el líder del Partido Nacional. Ese es el ritmo que eligió el jefe de Estado al llegar a la Torre Ejecutiva el 1° de marzo para poder cumplir con el programa de gobierno. Pero la llegada del coronavirus a 13 días de arrancar sacudió todos sus planes.

1 La primera orden: el respaldo a la policía

Lo prometió en medio de la campaña, como mensaje claro para sus votantes: la primera movida política al entrar a la Casa de Gobierno sería citar temprano el primer día de trabajo a todos los jefes policiales. En una especie de charla técnica, Lacalle Pou, les pidió a los 19 jefes de la Policía dedicación, esfuerzo para combatir la inseguridad. Como contraparte, el presidente les prometió respaldo político, para enfrentar a los delincuentes.

2 De la torre ejecutiva a la patria gaucha

El traje y la corbata quedaron en su despacho en la primera semana de trabajo, para calzarse las botas de cuero y gorro campero. Pues a días de cruzarse la banda presidencial en el pecho, Lacalle Pou optó por seguir cumpliendo con las actividades de “ciudadano común” que solía hacer. Por eso, y como señal al interior, al campo y a la tradición, asistió a la Fiesta de la Patria Gaucha.

3 Entre las tarifas y la promesa de campaña

No hubo discurso de su campaña donde no faltase el compromiso de no aumentar las tarifas ni los impuestos. Sin embargo la decisión del gobierno saliente de no hacer el ajuste en los tiempos que solía hacerlo año a año, lo obligó a ajustar al alza las tarifas. En su segunda semana como jefe de Estado enfrentó el primer cuestionamiento. Pues conjuntamente con el ajuste tarifario, redujo el descuento de IVA en las tarjetas; lo que implica un aumento en la presión impositiva. ¿Promesa incumplida?

4 El enemigo invisible no esperado: coronavirus

Desde Bella Unión al Centro, viajó de apuro. El país enfrentaba el ingreso de un “enemigo invisible” complejo de combatir. El viernes 13 Lacalle Pou suspendió las actividades en el norte para comenzar a planificar cómo enfrentaría la pandemia mundial el país. El mandatario anunció la emergencia sanitaria, la suspensión de espectáculos públicos y las clases para evitar la propagación del virus. Pero la decisión conllevaba una paralización casi total del país. Desde el arranque comenzó a surfear una ola inesperada.

5 La primera ley y el choque con el frente

En paralelo con el armado de su programa de gobierno, el líder blanco encomendó a uno de sus principales asesores ir diseñando un proyecto de ley para ingresarlo al Parlamento en los primeros días si ganaba bajo la modalidad de tratamiento urgente. La iniciativa planteaba áreas claves para actuar antes de la discusión presupuestal. La llamada “LUC” demoró en entrar al Legislativo por las dificultades para debatir el tema presencialmente. Pero ni bien pudo, el Ejecutivo cerró el proyecto en la coalición y lo mandó al Parlamento. El presidente logró que antes de los 100 días sea aprobado en Senado.

6 Entre las perillas y la nueva normalidad

Lucharon contra el reclamo de expertos que exigían decretar una cuarentena obligatoria. La opción fue exhortar a quedarse en casa en modo de autoaislamiento social. La decisión sirvió para frenar la propagación del virus. Una vez estabilizada la situación el presidente decidió comenzar a mover “las perillas”, Esa fue la metáfora que eligió para que diferentes sectores vuelvan a salir. El primero fue la construcción que lo hizo bajo la llamada: “nueva normalidad”, pues el país aún convive con el virus. Por eso el dilema planteado entre economía y salud, donde lo segundo es sin duda central. Pero si la paralización afecta aún más la economía los perjuicios sociales pueden ser peores. En ese delicado equilibro es que se avanzó en “comenzar a salir”.

7 Una marcha atrás aceitada y rápida

Uno de los debes del gobierno en los primeros 100 días es no haber podido completar todos los cargos. En esa tarea la coalición multipartidaria vio complicaciones por dos lados: la dificultad de acordar con el resto de los partidos, y la necesidad de dar marcha atrás en algunas designaciones. En ese punto el presidente demostró no tener reparos en revertir nombramientos que hacía muy poco había definido y así le pidió la renuncia al presidente de Antel y al presidente de la CND, por mostrar actitudes desviadas con la impronta del gobierno.

8 Bandera a media asta: duelo nacional

El domingo 31 de mayo el país se despertó con la noticia que tres marinos en una base del Cerro habían sido asesinados. El hecho fue uno de los momentos más complejos que enfrentó el gobierno. El presiden-te decretó duelo nacional y ordenó una rápida investigación para encontrar a los involucrados. El caso vio luz al día siguiente, pero la tensión en el lugar permanece por nuevas amenazas.

9 Fuego amigo: la primera interpelación

Los libros de historia van a recordar que el gobierno que lidera el Partido Nacional después de 30 años, enfrentó su primera interpelación en el Parlamento a manos de uno de los socios de la coalición. Pues el diputado Eduardo Lust promovió una interpelación de cuatro ministros de su gobierno por la instalación de la segunda planta de UPM. Uno se los jerarcas interpelados fue la esposa del líder político del interpelante: Moreira.

10 Negociar salario con el virus en la mesa

Los efectos de la pandemia en la economía son comparados con lo que ocurrió en el país en la compleja crisis del 2002. Más complejo aún cuando el empleo venía cayendo años atrás sin el coronavirus en el horizonte. Por eso antes de llegar a los 100 días el gobierno abrió la negociación salarial marcada con pautas donde ya admite una pérdida de salario real, para evitar afectar aún más el empleo. El escenario que se avizora es de conflictividad.