Armando Castaingdebat asumió como ministro de Defensa y pidió “acelerar” la búsqueda de desaparecidos

Redacción El País

Este lunes Armando Castaingdebat asumió como el nuevo ministro de Defensa, luego de que Javier García renunciara al cargo para abocarse a la campaña electoral de este año.

Durante esta jornada, Castaingdebat dijo a la prensa que a partir de ahora "hay cosas que hay que adaptar" y que "en la medida en que haya respaldo jurídico los militares están para lo que sea". Además, indicó que, a partir de ahora, una de sus prioridades será "poder atender a más de 200.000 uruguayos que la están pasando mal y que dedicaron su vida al Ejército".

Consultado sobre cómo se trabajará en los temas de derechos humanos, dijo que el actual gobierno "ha marcado un rumbo en derechos humanos" y que se compromete a trabajar "hasta el último día de gobierno tratando de llevarle un poco de paz espiritual a aquellos familiares que tienen algún desaparecido". "Creo que se podría trabajar un poco más rápido, veremos", dijo en este sentido.

Armando Castaingdebat, ministro de Defensa Nacional. Foto: Archivo El País

"En algún lugar se ha encontrado más de un resto, lo deseable sería poder trabajar mucho más rápido porque hay familiares que se están muriendo sin saber el destino de sus desaparecidos", sostuvo. "Cada vez va a ser más difícil encontrar información, creo que hay otros mecanismos hoy para ponerle otros ritmos a la búsqueda".

En este sentido, se limitó a explicar que se trata del "deseo de un ministro que se pone en el lugar de quien tiene un desaparecido". "A veces lo deseable no es posible, pero me cuesta... que no se puedan acelerar los procesos".

Reiteró además que los militares actuarán siempre y cuando "tengan un marco jurídico que les permita actuar". "Si mandamos a los militares a determinados lugares que no tengan marco jurídico ya sabemos lo que va a pasar", sugirió y dijo que en los próximos días se reunirá con el ministro del Interior, Nicolás Martínez, con quien se está trabajando para armar "un comando en conjunto" para reforzar "el tratamiento en frontera".

Castaingdebat fue subsecretario de Desarrollo Social, puesto que abandonó luego de que Luis Lacalle Pou anunciara el cese del ministro Pablo Bartol y nombrara, en su lugar a Martín Lema. A partir de ese momento Castaingdebat regresó a su cargo en el Parlamento, ya que es suegro de Lema.