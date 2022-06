Ante anuncio de paro de la educación, blancos piden decretar esencialidad de comedores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Ante el anuncio de un paro general de la educación previsto para el 15 de este mes, un grupo de legisladores del Partido Nacional impulsa un proyecto de resolución para que el Parlamento pida formalmente al Poder Ejecutivo que decrete la esencialidad de los servicios de comedores del Programa de Alimentación Escolar (que abarca las escuelas, desde la Educación Inicial hasta Primaria) con el objetivo de “generar un precedente”.

La iniciativa surgió de la diputada de Lavalleja Alexandra Inzaurralde, quien se entrevistó recientemente con jóvenes estudiantes de Magisterio, quienes le trasladaron su inquietud acerca de qué sucederá con el servicio de alimentación escolar el día del paro. “El pensamiento joven y fresco es muchas veces inspirador de acciones”, dijo a El País la diputada. Su iniciativa cuenta con el aval de otros integrantes de la bancada nacionalista que integran la Comisión de Educación: Álvaro Dastugue, Miguel Irrazábal y Nancy Núñez. Explicó que el objetivo “es suplantar la contradicción de quienes dicen defender a los más vulnerables mientras toman medidas que desprotegen”. “A los comedores escolares no van los niños que quieren, sino los que lo necesitan”, acotó la legisladora. Si bien dejó en claro que no está en contra de derechos gremiales, apela “al ejercicio con responsabilidad”.



La iniciativa que se presentará formalmente este miércoles, en la Comisión de Educación, señala en su texto que “seguramente, los buenos y vocacionales, que son la enorme mayoría, van a comprender y compartir” la medida de decretar esencial el servicio de los comedores. Ayer, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado criticó el paro: “Perjudicar a los gurises por lo que va a venir en la Rendición no tiene ninguna explicación, tiene más de gimnasia sindical y tratar de oponerse al gobierno”.