Sindicatos fijaron paro nacional de la educación pública el próximo 15 de junio

El secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, informó este miércoles que se resolvió la convocatoria a un paro nacional con movilización para todas las ramas de la educación el próximo 15 de junio.

El paro abarca a todos los sindicatos de la enseñanza pública, tanto de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), como de la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica (UTEC). Pero además, dijo a El País Olivera, a los trabajadores del sector privado de la enseñanza, nucleados en el Sintep.

Entre los reclamos centrales, explicó el dirigente, está la recuperación del 100% de lo perdido en materia salarial en 2021, la atención a las inequidades salariales que hay en ANEP, UTEC y Udelar, y la creación de cargos tanto administrativos como de servicios en todos los sectores de la enseñanza.



Asimismo, la proclama plantea el reclamo de "una participación real y democrática en la transformación educativa" y "el rechazo a la imposición de los cambios en la educación".

Olivera dijo que también se incluye un planteo "contra la persecución antisindical que se registra en ANEP" —tanto por la actuación de la Comisión Investigadora de horas sindicales como por las sanciones a un grupo de docentes del liceo 1 de San José—, y también en la UTEC, por parte del "Consejo Directivo Provisorio que viene desde la época de José Mujica".



Viaje a la Conferencia de OIT y denuncia de Fenapes

Olivera partirá este jueves rumbo a Ginebra, donde se realizará la 110° Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Allí se buscará impulsar la denuncia realizada por Fenapes por violación a la libertad sindical y persecución sindical, a raíz de las sanciones impuestas a los docentes del Liceo 1 de San José tras tomarse una fotografía con un cartel de la Campaña "Vivir sin miedo".



Esta denuncia, dijo el dirigente, fue presentada y tuvo tres ampliaciones de parte de Fenapes, pero está a la espera de respuestas del Estado uruguayo, que aún no se han producido. Por esto, dijo Olivera, el Comité de Libertad Sindical de la OIT aún no pudo estudiarla "a fondo".



Si bien Olivera no quiso aventurar cuál podría ser la resolución del comité, señaló que el Estado uruguayo "corre serio riesgo de ser condenado por la violación de tres convenios".