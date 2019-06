Anima a Sanguinetti apoyo de Bordaberry al Partido Colorado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque se alejará definitivamente de la política en 2020 por decisión personal, el senador Pedro Bordaberry está dispuesto a “darle una mano” al Partido Colorado, según confirmó el precandidato presidencial Julio María Sanguinetti. El propio Bordaberry anunció que después que se defina quién ganará la nominación presidencial del partido se propone “pelear” por “un cambio” que entiende que el país necesita.

“Yo quiero colaborar de aquí a octubre para que haya un cambio. Voy a colaborar con mi partido y con los partidos de la oposición”, confió Bordaberry a El País. Consultado sobre de qué forma piensa apoyar, respondió que “yo colaboro apoyándolos. Voy a apoyar al candidato de mi partido sin dudas. Si no gana quiero que gane un candidato de la oposición”.

Según el senador, que al finalizar esta Legislatura se retirará de la política para dedicarse a la actividad privada, “Uruguay no aguanta cinco años más de lo que venimos sufriendo, en seguridad, en políticas sociales. La alternancia en el gobierno es buena. Al Frente Amplio le sobraron cinco años. No debieron haber ganado este gobierno, pero bueno, lo ganaron en las urnas y respetamos. Se necesita el cambio y para eso voy a pelear”, comentó Bordaberry a El País.

Mientras, en una entrevista con el Informativo Sarandí esta semana, el expresidente y precandidato Sanguinetti consideró que “la ausencia del Partido Colorado en la definición ocurre a raíz de la salida de Bordaberry, que era un líder fuerte”.

“A mi juicio fue un gran candidato. Está dispuesto a dar una mano después que pase la interna. (Cuando Bordaberry decidió no ser candidato) se produjo un vacío porque no había una sustitución clara, ese es el problema. No es responsabilidad de él sino quizás haya sido responsabilidad de los demás. Y por eso terminé enzarzado en esta historia inesperadamente”, sostuvo en la entrevista.

Sanguinetti comenzó la etapa final de la campaña y hoy encabezará el acto en la ciudad de Rivera, tras haber pasado por Bella Unión en Artigas y por Tacuarembó.

En el último acto en Montevideo, el expresidente se dedicó a analizar las políticas sociales.

“La política social, que es llegar a los más necesitados con bienes públicos, se ha politizado. (En el gobierno del Frente Amplio) han transformado las políticas sociales que eran la educación, salud, vivienda, en dádivas de moneda que no significa superación sino congelación de la pobreza”, indicó en el acto de la lista 2000 2000 que en Montevideo encabeza el diputado Conrado Rodríguez seguido por Fátima Barrutta.

Deuda

Sanguinetti volvió a cuestionar al gobierno frenteamplista por el crecimiento de la deuda externa. Uruguay “hoy está desgraciadamente abandonado a su suerte, y ese es el esfuerzo de recuperación que tenemos que hacer en la producción”, señaló.

“Lo vamos a hacer porque ya nos tocó el país en 1985, donde había un país hipotecado por la ‘tablita’, ya nos tocó en 1995, con la América Latina enloquecida por la crisis de la deuda externa. Y ahora nos toca recuperar la hipoteca que deja el Frente Amplio después de ese gran período de bonanza, en el cual despilfarraron con mala administración, con gastos excesivos y con políticas equivocadas”, sostuvo.

En relación con la salud, Sanguinetti afirmó que tomó nota de que “la cantidad de chicas embarazadas que fuman marihuana ha crecido siete veces. Leo en el diario un artículo de dos pediatras que dicen que las chicas embarazadas que fuman marihuana generan daños irreparables en la mayoría de sus niños y en la mayoría de los niños en gestación. Eso es un producto de la ignorancia”.

Luego completó su razonamiento diciendo que “los muchachos hoy tienen la misma ignorancia sobre la marihuana y sobre las drogas”, y que eso “no es un debate sobre ilegalidad o legalidad, este no es un debate de libertades o represiones, sino que es un debate por la salud”.

“Idea de la coalición ya ha sido aceptada”

El precandidato Julio María Sanguinetti sostuvo que el Partido Colorado “será decisivo” en la segunda vuelta electoral de noviembre, y que el próximo gobierno será en base a una coalición de partidos. “La idea de la coalición de gobierno ya está instalada, más allá de pequeñas modalidades. Muchos la controvertían y felizmente hoy la aceptan también muchos que entonces dudaban de ella”. Luego recordó que está en la campaña “habiendo sacado la bandera batllista de nuevo hace un año, cuando se descreía de ella, cuando se dudaba del Partido Colorado, cuando el desánimo había cundido por deserciones. Levantamos esas banderas y hoy, un año después, decimos que los objetivos que entonces fijamos están ya cumpliéndose porque el resurgimiento del Partido Colorado para que fuera decisivo electoralmente ya está lográndose”. Luego hizo un planteo en términos futbolísticos: “Yo lo pongo en términos futbolísticos, porque lo que hoy parece ser que se entiende mejor es en la etapa clasificatoria. Si no elegimos el equipo adecuado no vamos a llegar a las semifinales, si queremos jugar la semifinal y la final con el equipo adecuado elijamos ya”, sostuvo el expresidente en el acto en el norte del país.