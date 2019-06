Sanguinetti: “No creo que Sartori gane”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato colorado Julio María Sanguinetti pronosticó que el nacionalista Juan Sartori no va a ganar la interna del Partido Nacional, como él afirma.

“Hizo una campaña que a mí no me gustó porque violó las normas que limitaban la propaganda electoral. Esto fue una grosería de propaganda nunca vista”, afirmó Sanguinetti al ser entrevistado ayer por Informativo Sarandí.



“Luego la presentación de algunas propuestas con un tono excesivamente demagógico como lo de la tarjeta Medicfarma. Lo de Sartori es eso. Adónde va a llegar, veremos. Personalmente creo que no va a ganar la interna. Se lo dije personalmente a él. El me decía que sí porque había mucha gente con él. Y estas cosas no le hacen bien a la institucionalidad y la cultura del país”, añadió.