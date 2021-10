"Alto nivel de endeudamiento" y "severos problemas de gestión": MSP emitió comunicado sobre Casa de Galicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras el ministro de Salud, Daniel Salinas, está reunido con representantes del Sindicato Médico del Uruguay analizando la situación de la mutualista Casa de Galicia, por la que se generó polémica en los últimos días, la cartera emitió un comunicado en el que reafirma los problemas económicos del centro de salud.

“Desde diciembre del año 2020 se está realizando un seguimiento exhaustivo de la institución, dada su preocupante situación económica-financiera”, comienza el comunicado y afirma que “los últimos seis ejercicios consecutivos fueron deficitarios, lo que evidencia severos problemas de gestión”.



También señala que "en los últimos cinco años la institución perdió el 20% de sus afiliados"



Además, indica que según los últimos estados contables, Casa de Galicia “presenta un alto nivel de endeudamiento, que asciende a 76 millones de dólares, superando cuatro veces la media de endeudamiento por afiliado del sector”.

“En virtud de lo expuesto, el Estado ha realizado un significativo esfuerzo económico, concediéndole en la última década, en dos oportunidades, facilidades de acceso a créditos a través del Fondo de Garantía IAMC, por la suma de 46 millones de dólares. A pesar del apoyo económico recibido (la última vez en diciembre de 2019), la institución no ha cumplido la mayor parte de las metas propuestas en los planes presentados”, dice el comunicado.



Además, indica el MSP que “las autoridades de Casa de Galicia comprometieron por adelantado para el año 2022, más del 91% del promedio anual de los créditos Fonasa, uno de los principales ingresos de la institución. Por tal motivo, recientemente se denegó la última solicitud, ya que comprometía casi el 98% de los ingresos Fonasa hasta junio 2022”.



Finalmente, agrega que “ni el Ministerio de Salud Pública, ni el Ministerio de Economía y Finanzas, han emitido respuesta definitiva sobre la nueva solicitud de la institución de acceder, una vez más, al Fondo de Garantía IAMC por 12 millones de dólares, que está actualmente a estudio, en consideración de todo lo señalado anteriormente, y principalmente, en la búsqueda de velar por una administración transparente y eficiente de los fondos públicos”.



Este último punto es el que ha generado el reclamo de la institución. El pasado viernes se conoció que la mutualista Casa de Galicia se presentó a concurso y que reclamaba al Ministerio de Salud Pública (MSP) por no poder acceder a un fideicomiso por US$ 12 millones.



Este martes, el ministro Daniel Salinas dijo que la institución “cuadriplica la media en endeudamiento" y recibió una dura respuesta del presidente de la institución, Alberto Iglesias, quien afirmó que el jerarca "mintió".

Casa de Galicia sobre reunión de Salinas con SMU

"Nos llama la atención que el ministro tenga tiempo para recibir a un sindicato, el cual representa a uno de los gremios de médicos de Casa de Galicia, el cual no tiene representatividad, ya que tiene suspendida, por irregularidades, su personería jurídica por el Ministerio de Cultura", dice un comunicado emitido por Casa de Galicia mientras Salinas se reunió con representantes del Sindicato Médico del Uruguay.



Además, indica que "sorprende que no haya tenido tiempo desde que asumió para recibir a la Directiva de Casa de Galicia".



SAQ afirma que hay médicos que no cobran desde principio de año

El presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), Germán Reta, concurrió este jueves a reunirse con el ministro Salinas tras el encuentro con el SMU. Al llegar al ministerio, dijo que el tema los tiene preocupados y que han tenido reuniones bipartitas con integrantes de la Directiva de Casa de Galicia, pero que "no se avizoraba una situación como la que se dio el viernes", cuando la empresa se presentó a concurso.



"Nos preocupaban los números en rojo", dijo Reta y subrayó que correspondía que los directivos de la empresa les comunicaran lo que ocurría. Además, señalaron su preocupación por la atención que recibirán los afiliados porque los médicos, en muchos casos, están "con la cabeza en otra cosa", preocupados por su fuente laboral.

Asimismo, aseguró que algunos salarios médicos no estaban cobrando su salario desde principios de año, pese a que siguieron trabajando. "Por ejemplo, la analgesia de parto es una función que no se estaba cobrando y los anestesistas la estaban llevando a cabo igual", afirmó.



Consultado sobre si podría haber ausentismo o falta de atención por la falta de Pago, Reta dijo que no, pero señaló que se debe preguntar a la institución si está en condiciones de garantizar la atención a los usuarios.