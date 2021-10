Médicos expresan preocupación al MSP por fuentes laborales, pagos y calidad de atención en Casa de Galicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, Zaida Arteta, habló con la prensa tras la reunión que mantuvo este jueves con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a raíz de la situación que enfrenta la mutualista Casa de Galicia. Dijo que plantearon su preocupación por dos temas centrales: el trabajo de los médicos y la atención a la población, y afirmó que recibieron la “certeza de que esas dos cosas están aseguradas”.

Fuentes laborales, salarios, pagos y la calidad de la atención a todos los usuarios que se atienden en casa de Galicia son los temas que preocupan al Sindicato Médico, resumió su presidenta.



El Ejecutivo del SMU se reunió este miércoles con el gremio de Casa de Galicia, dijo Arteta, y luego solicitaron una entrevista urgente a Salinas. En el encuentro, realizado este jueves a mediodía, plantearon su preocupación por que se sostenga la atención a la población y por los pagos a los trabajadores médicos, además de la calidad de las condiciones laborales y la mantención de las fuentes laborales en el largo plazo.



Además, aseguró que no entraron en detalles sobre cómo se solucionará la situación, pero dijo que confían en lo hablado con el Ministerio, que es el rector del Sistema Nacional Integrado de Salud.

“Se vienen pagando los salarios, con algunos atrasos, pero lo importante es poder decirles a los médicos que se mantengan en ese trabajo, porque ese trabajo se va a mantener y van a poder cobrar su salario como cualquier trabajador”, dijo Arteta.



SAQ afirma que hay médicos que no cobran desde principio de año

Mientras Salinas estaba reunido con Arteta, arribó el presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), Germán Reta, quien también mantuvo audiencia con el secretario de Estado. Al llegar al ministerio, dijo que el tema los tiene preocupados y que han tenido reuniones bipartitas con integrantes de la Directiva de Casa de Galicia, pero que "no se avizoraba una situación como la que se dio el viernes", cuando la empresa se presentó a concurso.



"Nos preocupaban los números en rojo", dijo Reta y subrayó que correspondía que los directivos de la empresa les comunicaran lo que ocurría. Además, señalaron su preocupación por la atención que recibirán los afiliados porque los médicos, en muchos casos, están "con la cabeza en otra cosa", preocupados por su fuente laboral.



Asimismo, aseguró que algunos salarios médicos no estaban cobrando su salario desde principios de año, pese a que siguieron trabajando. "Por ejemplo, la analgesia de parto es una función que no se estaba cobrando y los anestesistas la estaban llevando a cabo igual", afirmó.



Consultado sobre si podría haber ausentismo o falta de atención por la falta de Pago, Reta dijo que no, pero señaló que se debe preguntar a la institución si está en condiciones de garantizar la atención a los usuarios.