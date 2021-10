Casa de Galicia y la FUS contra Salinas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes se conoció que Casa de Galicia se presentó a concurso y que mediante un comunicado firmado por su junta directiva reclamó al Ministerio de Salud Pública (MSP) el no haber dado una respuesta acerca de un fideicomiso por US$ 12 millones al cual mutualista buscaba acceder. El ministro Daniel Salinas se refirió ayer en conferencia de prensa al asunto y dijo que “pedir un concordato no es más que admitir las dificultades que enfrenta la institución” y que, en este caso, la institución “cuadriplica la media en endeudamiento”.

En diciembre el Poder Ejecutivo y el MSP aprobaron auditorías en tres mutualistas: Casa de Galicia, Casmu y La Española. El ministro dijo al respecto que la cartera ha sido “muy delicada en el manejo de toda la información” sobre este tema. Salinas explicó: “Lo que estamos en condiciones de asegurar es que vamos a abogar por preservar la continuidad asistencial de los socios que están en el centro. Acá no es un problema de juntas directivas, sino de los socios que asisten y que son nuestro eje de preocupación. Y, en segundo término, (vamos a abogar) por preservar las fuentes laborales”.

Las declaraciones del ministro no cayeron bien en la institución ni en la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), que reclama “transparencia y claridad” al MSP para conocer los datos de la auditoría realizada el año pasado.



“Nosotros venimos reclamando desde hace meses que esos informes se den a conocer, pero el gobierno resolvió que son secretos. No entendemos por qué Salinas defiende el secreto del informe. Si el gobierno de (Luis) Lacalle Pou quiere terminar con las potestades de la Junta Nacional de Salud, que lo diga”, dijo a El País el presidente de la FUS, Jorge Bermúdez. Y puntualizó: “Se nota que quieren jugar a los fantasmas”.



Consultado al respecto, el actual presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, dijo a El País que “es claro” que hoy existen “irregularidades hacia la institución”. Las autoridades de la mutualista realizarán hoy una conferencia de prensa con el fin de “responder a los comentarios del ministro (Salinas) que no se ajustan a la realidad”, según Iglesias.



En este sentido, el presidente de Casa de Galicia dijo que vienen “haciendo las cosas bien” y no comprenden “bajo ningún concepto” por qué el ministro no se refirió a la no respuesta sobre el fideicomiso. “Además de haber tenido que recurrir a la Justicia para que nos apoye frente a las decididas y perturbadoras acciones del MSP, al estar en una república democrática también estamos considerando recurrir a los legisladores para tratar el asunto”, sostuvo Iglesias.