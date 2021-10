"Salinas mintió", dijo el director de Casa de Galicia y alertó por riesgo de cesación de pagos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pasado viernes se conoció que la mutualista Casa de Galicia se presentó a concurso y que reclamaba al Ministerio de Salud Pública (MSP) por no poder acceder a un fideicomiso por US$ 12 millones. Este martes, el ministro Daniel Salinas dijo que la institución “cuadriplica la media en endeudamiento" y recibió una dura respuesta del presidente de la institución, Alberto Iglesias.

En conferencia de prensa este miércoles Iglesias sostuvo que "Salinas mintió" cuando dijo "que esta administración le dio a Casa de Galicia 20 millones de dólares". "No hemos recibido ninguna ayuda de esta administración ni de este gobierno", enfatizó.



El director de la institución señaló que asumió su cargo en 2018 y que mantuvo una reunión con el entonces presidente Tabaré Vázquez. "No solo nos comprendió, sino que nos apoyó decididamente y fue en la administración del doctor Vázquez en diciembre del 2019 que Casa de Galicia accedió a los recursos suficientes para normalizar esa situación que tenía", relató.



"El doctor Salinas nunca vino a Casa de Galicia, se le pidió muchas veces", afirmó y agregó que tampoco la Junta Directiva fue recibida por el ministro.

Asimismo, aseguró que hace 21 meses pudieron regularizar la situación de atraso salarial que mantenían. "Esta decisión de Salinas de no permitirnos acceder a nuestros recursos del Fonasa de los próximos meses condiciona a Casa de Galicia, condiciona este convenio, no nos va a permitir pagar el BPS y va a caer el certificado. Y si cae el certificado no vamos a tener recursos para pagar los salarios", alertó.



"No vamos a ser culpables de las decisiones del doctor Salinas, que le miente a la ciudadanía y estoy seguro de que le miente al presidente de la República. No puede ser que se esté permitiendo este atropello", agregó Iglesias.



"Si entramos en cesación de pagos es por las decisiones de él", remarcó Iglesias y dijo que el ministro "se va a tener que hacer responsable de eso".



El director de la mutualista adelantó que concurrirán al Palacio Legislativo para conversar con los presidentes de las cámaras y con los integrantes de las comisiones de higiene, y que reclamarán que Salinas "explique por qué por otras instituciones hace lo que hace y a Casa de Galicia la quiere llevar al extremo que la quiere llevar".