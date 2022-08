"Se actuó por disposición de Bonomi", dijo Carrera sobre acusación por encubrimiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Yo tengo la conciencia tranquila de que actuamos bien, que actuamos en forma ajustada a derecho. Se actuó por disposición del ministro Eduardo Bonomi, que recibió a los primeros asesores jurídicos de esta familia de la persona, que fueron Serpaj (Servicio Paz y Justicia) y Ielsur (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay)”, afirmó el senador frenteamplista y exdirector general de secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, sobre el caso por el que se lo acusa de encubrimiento.

Este domingo se divulgó en Santo y Seña (Canal 4) el presunto encubrimiento de la internación y entrega de tickets alimentación a un civil que resultó herido por una bala perdida que tendría origen policial. En el programa se mostró un audio de Carrera en el que habla con la familia del herido.



“Se los recibe, Serpaj y Ielsur les pide apoyo, contención y que Asuntos Internos realice la investigación”, manifestó, en conversación con Radio Universal.

“En aquel momento, la valoración que hicieron las autoridades políticas y policiales es que no existían dudas de que el disparo salió de la casa del comisario, de una casa del Estado. Por eso es un hecho muy grave”, continuó.



“A partir de aquel momento, el ministro Eduardo Bonomi recibe (a) una institución prestigiosa, instituciones de nuestro país que velan por la defensa de los derechos humanos, y él nos da la orden (de) que nos involucremos. Es decir, que busquemos colaborar. Y es a partir de allí que se desencadenan diferentes mecanismos”, señaló el senador.

En cuanto a las denuncias que salieron a la luz, Carrera dijo que “es muy raro cómo nace esto”. “Porque el buen samaritano de (el ministro del Interior) Luis Alberto Heber va a La Paloma en enero de este año”, manifestó Carrera. “Conoce a la familia el buen samaritano” que por lo que dicen “le pide que desarchive el caso”, apuntó.



“Lo que dice la familia es que existió responsabilidad policial, que se encubrió en aquel momento, que no se respetó la escena del hecho, pero resulta que el buen samaritano termina denunciando a quien era el número tres del Ministerio del Interior en aquel momento”, sostuvo Carrera.

“Actuamos a pedido de Serpaj y Ielsur como una acción humanitaria a través de los recursos (a los) que el Ministerio del Interior respondía en aquel momento, para tratar de proteger a una víctima y a una familia que fueron víctimas de un mal accionar policial”, definió.



En este sentido, reconoció la responsabilidad de que de un bien inmueble del Estado donde vivía el comisario de la Paloma salga un disparo.



Consultado respecto a la acusación de que a la víctima del disparo se le inventó un cargo, Carrera afirmó que “no se le inventó”. “Todo eso, el sensacionalismo del informe lo que trata de marcar es que se actuó en forma ilegal, escondidos. Nada más lejos de las autoridades del Frente Amplio del momento encubrir mal accionar policial. ¿Qué interés tendríamos nosotros de encubrir un mal accionar policial donde históricamente la gestión Bonomi tiene más de 300 destituciones por la causal notoria mala conducta por año”, cuestionó el senador.

Ante la pregunta de por qué se atendió al hombre en el Hospital Policial, Carrera dijo que la familia expresó “que quería proseguir la atención sanitaria porque se estaba recuperando”. "Venía avanzando, el hospital de Clínicas le iba a dar de alta y lo iba a mandar a Rocha, y en Rocha esta persona y familia de bajos recursos, no tenía los recursos para venir a Montevideo o para ir a Maldonado", sostuvo y estimó que el centro de ASSE "que atiende este tipo de situaciones" está en ese departamento.



“Yo no estuve en la definición de por qué fue el Hospital Policial, pero fue por disposición del ministro que terminó” allí, afirmó Carrera.



En cuanto a los tickets alimentación que se le brindó a la persona afectada, Carrera dijo que “ese fue el pedido original de las instituciones donde se decía que darle una mano a esta familia para poder alimentarse” porque “estaba pasando necesidades en Montevideo”.

“El objetivo era eso, era gente que no tenía para comer en aquel momento”, estableció.



Consultado sobre si quizá "no fueron del todo prolijos" con el trámite administrativo en el caso, Carrera respondió que "no, porque el Estado tiene que hacerse responsable", y mencionó a la justicia restaurativa. "Si tenés funcionarios policiales que están haciendo uso de la fuerza, y en este caso en una casa pública pasan este tipo de situaciones, hay que hacerse responsables", aseveró.

También se le preguntó respecto a la acusación de que, cuando el paciente salió del hospital, Carrera no le atendía el teléfono. “Yo hacía un buen tiempo que ya no les atendía más el teléfono”, dijo. “Eran personas que te estaban demandando, que te estaban amenazando. Era muy compleja la situación”, definió.



“Creo que la última reunión fue esa donde me hacen una grabación ilegal, porque estaban constantemente amenazando, presionando, exigiendo más”, aseguró Carrera. “Yo en todo momento siempre les dije 'busquen el asesoramiento'”, añadió.



Sobre el audio de Carrera que difundió Santo y Seña, el legislador comentó que sus expresiones en la grabación "no fueron felices".