Charles Carrera "está haciendo la 'gran Lázaro Báez'", lanzó el senador Da Silva

El senador nacionalista Sebastián da Silva apuntó que el senador opositor Charles Carrera "está haciendo la 'gran Lázaro Báez' porque no asume ninguna responsabilidad" en torno a la acusación de encubrimiento en su contra por un caso ocurrido en 2012, cuando era director general del Ministerio del Interior.

"Hay un desvío en los dineros públicos por parte del director general de Secretaria de aquel entonces (Carrera), que de buenas a primeras se quita responsabilidad", expresó este jueves en entrevista con Telemundo (Canal 12).

"Me recuerda mucho a Lázaro Báez cuando le descubrieron el camino del 'dinero K', y no tuvo mejor idea que endilgarle la culpa a (Néstor) Kirchner, que había fallecido", lanzó Da Silva en referencia a Eduardo Bonomi, por entonces ministro del Interior cuando Carrera ocupaba uno de los principales cargos de jerarquía de esa cartera.



"Acá parece que Charles Carrera está haciendo la 'gran Lázaro Baez' porque no asume ninguna responsabilidad y comete esas cosas que los uruguayos no estamos acostumbrados: no solo a no asumir la responsabilidad, sino pasarle el fardo a un compañero que falleció", remarcó el senador nacionalista.

En Argentina, se lleva adelante el caso Vialidad se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez, cercano a la pareja presidencial, durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina (2007-2015) en la provincia de Santa Cruz.



El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se reunió este miércoles con la bancada de senadores nacionalistas por el caso que informó el domingo Santo y Seña (Canal 4).

El informe señaló que una víctima de una presunta acción policial recibió ,tras la habilitación de Carrera, tickets de alimentación, así como tratamiento médico en el Hospital Policial - exclusivo para efectivos policiales y sus allegados- por unos tres años. Esta asistencia y los tickets generaron un costo de US$ 260.000 para la cartera, comunicó Heber ayer a sus correligionarios.



A pedido de la actual administración de Interior, Fiscalía investiga un posible delito de falsificación de documentación y de abuso de funciones por parte de Carrera cuando era director general de Secretaría de la cartera.