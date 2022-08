¿Qué dijo José Mujica sobre Charles Carrera tras la acusación de encubrimiento?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente José Mujica se refirió este jueves al episodio que involucra al senador Charles Carrera, de su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), en torno a las acusaciones de encubrimiento de un caso ocurrido hace una década.

En noviembre de 2012, un joven resultó baleado en su casa de La Paloma presuntamente por una acción policial. A partir de entonces, recibió tickets de alimentación, así como tratamiento médico en el Hospital Policial - exclusivo para efectivos policiales y sus allegados- por unos tres años, de acuerdo a un informe de Santo y Seña (Canal 4) y de información que también maneja el Ministerio del Interior. Estas acciones fueron activadas por Carrera cuando era director general de Secretaría de esa cartera.

"Es complicada, le tiraron un viaje de arena gruesa. Espero que la Justicia descifre bien esto", señaló esta mañana en diálogo con 970 Noticias (Radio Universal). "Confío en que hable, porque lo conozco", dijo el expresidente.



Consultado sobre si hay una situación política detrás del episodio, retrucó: "Yo no la descarto, pero lo mejor es que la Justicia opere lo mejor posible". Hasta entonces, el líder del sector que integra Carrera no se había pronunciado públicamente sobre este caso.



El senador nacionalista Jorge Gandini declaró tras participar de una reunión del ministro del Interior Luis Alberto Heber con senadores blancos que la asistencia que activó Carrera, ascendía a los US$ 260.000.



Además, el senador blanco declaró en rueda de prensa que el secretario de Estado les transmitió que en ningún momento aparece la firma del exministro Eduardo Bonomi. Hallaron constancias de autorización a tesorería firmadas por Carrera para financiar la asistencia a través del fondo interno de la Policía, puntualizó Gandini.