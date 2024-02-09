Tirotearon su casa en el Cerro y advierte que seguirá denunciando: “Vamos a terminar todos muertos”
Una vivienda en el barrio de La Paloma fue atacada a balazos por individuos que andaban en moto y una mujer que vive en la propiedad relató cómo fue el momento de los disparos.
Redacción El País
Luego de que un hombre 47 años fuera asesinado en el barrio La Paloma este miércoles, el Cerro volvió a ser protagonista de otro hecho violento. En la tarde del jueves una casa fue atacada a balazos por individuos que andaban en moto, también en el barrio La Paloma, en el Cerro.
"Yo estaba acostada, mi marido estaba en el comedor y mi hija estaba en el dormitorio, porque trabaja desde casa. Ahí vi una moto que venía, frenó un poquito y comenzó a sentirse ese ruido. Era como una ametralladora, hasta ahora tengo el ruido en la cabeza", relató Mary, propietaria de la vivienda.
Consultada a qué atribuía el ataque, la mujer explicó que se le ocurrían varios motivos, entre ellos los enfrentamientos entre bandas. "Se enfrentan de un lado, del otro. Nosotros ya habíamos hecho una denuncia porque había enfrentamientos de bandas. El otro día tuve que meter a una mujer con un niño dentro de casa porque había un tiroteo", dijo en diálogo con Subrayado (Canal 10).
Asimismo, Mary relató un episodio anterior que también se registró en la zona, y explicó que en esa ocasión había encontrado 26 casquillos de bala. Por otra parte, planteó que fue ella quien levantó los casquillos y los llevó a la policía para hacer la denuncia.
En el fondo de su vivienda, vive su hijo, que es funcionario policial. Consultada por si este ataque respondería a una denuncia previa, respondió: "Alguien tiene que hacer las denuncias porque vamos a terminar muertos".
"En un tiempo pensé en mudarme pero por ellos no, hace 46 años que vivo acá, y no voy a dejar mi casa porque a ellos se les antoja andar tirando tiros", finalizó.
¿Encontraste un error?