Quedó en libertad un hombre que intentó contactar a una niña a través de Facebook

Un hombre que había sido detenido por intentar contactar a una niña de 12 años por Facebook, quedó en libertad este fin de semana luego de que la Justicia indicara que no tenía elementos para procesarlo, informó Fm Gente.



El hecho ocurrió cuando el hombre empezó una conversación con la niña a través de la red social y le pidió para encontrarse en la Plaza México, ubicada en Punta del Este.



El hombre no sabía que en realidad había pactado la cita con el tío de la menor y cuando acudió al lugar lo encontró junto con efectivos policiales que efectuaron su captura.



Según Fm Gente, la familia de la niña aportó elementos que indicaban que el hombre le había mandado fotos suyas sin ropa a la niña.



La Fiscalía ordenó incautar el celular del detenido para someterlo a pericias y determinó que recuperara la libertad en calidad de emplazado, indicó la Policía al medio.



Como el hombre no tuvo contacto con la menor, sino con su tío, y el encuentro no se concretó con ella, la Justicia entendió que no tenía los elementos necesarios para pedir su formalización y posterior juicio.