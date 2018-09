Prisión preventiva por matar en una picada

La Justicia dispuso ayer la prisión preventiva por 120 días para el joven de 23 años que mató a otro de 19 años en una picada en la rambla de Pocitos el sábado pasado.

Al joven, que terminó cuarto de liceo y aseguró ser chofer, se le imputó un delito de homicidio intencional a título de dolo eventual. En la audiencia de formalización, el conductor reconoció que estaba corriendo picadas y que su conducta representaba un riesgo para terceros.

El fiscal pidió su prisión por cuatro meses debido a que, dada la gravedad del hecho, podría implicar la fuga del imputado y al entorpecimiento de la investigación por su estrecha vinculación con los testigos. Según el fiscal, los testigos dieron información "desvirtuada" y en algunos casos "disímil". La investigación aún no está finalizada. Gómez afirmó que faltan al menos cuatro testigos para ser consultados acerca del episodio.

El abogado del acusado pidió al juez que considere un arresto domiciliario ya que el autor del homicidio no tiene antecedentes penales, no se fugó del lugar en donde ocurrió el hecho y "colaboró con la Justicia desde el primer momento". "No estaba drogado, ni alcoholizado y está inserto en la sociedad. El hecho de que sea chofer no significa que tenga patente de corso para cometer accidentes (…). Es una persona contenida familiarmente", agregó su defensor.

Sin embargo, el juez desestimó el pedido de quien generó el choque fatal. "El hecho material quedó de manifiesto. Hubo un accidente a partir del cual se generó un evento que fue absolutamente letal para un peatón que, de acuerdo a lo que dice la Fiscalía, terminaba de cruzar la calle. Se advierte por cámaras de videovigilancia una velocidad elevadísima (…) Termina siendo un homicidio intencional", concluyó en su dictamen el juez José Gómez tras hacer lugar al pedido del fiscal.

El juez Gómez explicó por qué podría fugarse este joven: "Una persona joven, que no tiene antecedentes, se encuentra de buenas a primeras con una acusación de ocho o diez años. ¿Cuál va a ser la actitud de una persona con una pena así? Seguramente va a querer irse".

El hecho.

El siniestro ocurrió a las 00:40 del pasado 22 de septiembre en la rambla de Pocitos a la altura de la calle Marco Bruto. Según las cámaras de videovigilancia de la zona, el joven estaba "casi terminando de cruzar la calle" cuando fue embestido.

La investigación concluyó que el automóvil circulaba a una velocidad "elevadísima" no solo en el lugar donde se produjo el hecho fatal sino que venía desde varias cuadras atrás. Esto se corroboró porque había otros vehículos "inmóviles" en las imágenes que se investigaron, lo que demostró que el auto venía a una velocidad "antirreglamentaria" y muy alta

El conductor, que manejaba un Mitsubishi Lancer, hizo una maniobra intentando eludir a la víctima, no lográndolo y atropellándolo de costado. Además, se llevó por delante un contenedor de residuos y un vehículo que estaba estacionando en ese sitio.

"Pudo haber embestido a otros transeúntes", destacó Gómez.Muerte en una picada