Ómnibus de Cutcsa chocó contra un auto, perdió el control y terminó incrustado en el frente de viviendas

Un ómnibus de Cutcsa terminó incrustado en dos viviendas ubicadas entre las calles Molinos de Raffo y Bernardo Susviela.

El conductor le explicó a la Policía que estaba haciendo el arqueo del dinero mientras circulaba, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales.

El hombre fue asistido por personal médico por un traumatismo facial. También se le realizó una espirometría, cuyo resultado fue negativo.

Personal de Bomberos aseguró la zona ante posibles riesgos estructurales. La Intendencia de Montevideo (IMM), que también se hizo presente en el lugar, evaluó las viviendas afectadas y preventivamente no autorizó el ingreso de las personas que viven allí.

Personal de la empresa Cutcsa frente a vivienda en Paso de las Duranas. Foto: Leonardo Mainé/El País.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Flagrancia de 16° Turno, que dispuso el relevamiento de la escena, planimetría, toma de declaraciones y recoger imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. El siniestro provocó grandes daños en las habitaciones del frente de las casas, tal y como pudo constatar El País.

" pista mojada y mucho Telefono en mano " la formula ideal para que sucedan estas cosas en #eluruguayposta pic.twitter.com/vU4l2ofxDK — Daniel Moragues (@DaniMoraguesuy) August 4, 2026

El conductor iba manejando por la calle Molinos de Raffo cuando, al cruzar por Carlos María Pena, chocó contra un auto estacionado. El impacto hizo que el ómnibus cambiara de senda y chocara contra la vivienda.

Vivienda sufrió daños luego de que un ómnibus chocara con su fachada. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Durante la mañana del martes personal de la Policía y de Bomberos trabajaron para retirar el vehículo.

Vehículo tras siniestro con ómnibus en el barrio Paso de las Duranas. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Motociclista sin libreta atropelló a dos peatones: testigos dijeron que iba haciendo wheelie

Policía Caminera informó de un siniestro de tránsito grave en la ruta 8, a la altura del kilómetro 14. Dos personas que caminaban al costado de la carretera fueron atropelladas por una moto que, según testigos, "circulaba de forma imprudente", haciendo wheelie, una maniobra que implica conducir levantando la rueda de adelante.

Sucedió pasadas las 14:00 de este domingo. Los dos peatones, una mujer y un hombre de 64 y 53 años, iban por la banquina de norte a sur, en el mismo sentido que la moto, según el parte de Policía Caminera.

Tras el siniestro y el accionar policial, Caminera constató que el motociclista, de 19 años, no tiene licencia de conducir. Resultó ileso y la espirometría que le realizaron dio negativo a alcohol en sangre.

En cuanto a los peatones, el hombre resultó ileso pero la mujer fue trasladada en grave estado a un sanatorio: le diagnosticaron politraumatismo de cráneo y fractura expuesta de la pierna izquierda.