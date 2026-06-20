Murió un hombre de 47 años al incendiarse su casa en Sarandí Grande, en Florida

Un hombre de 47 años murió este sábado por la madrugada al incendiarse su casa en la ciudad de Sarandí Grande, informó la Jefatura de Policía de Florida.

Según el reporte policial, funcionarios de la seccional 4ta llegaron a la vivienda y entrevistaron al propietario de la casa, un hombre de 58 años, quien testificó que logró "salir de inmediato cuando escuchó un estallido". Sin embargo, dijo que otro hombre que vivía con él no pudo salir.

Personal del Destacamento de Bomberos local se dirigió al lugar y logró controlar el fuego. Una vez controlado el incendio, los bomberos ingresaron a la vivienda y hallaron en el interior el cuerpo sin vida de un hombre de 47 años.

Enterada la Fiscalía Departamental de 2° Turno, ordenó acciones a seguir, entre ellas la intervención de la Policía Científica y un médico forense.

Continúan trabajando en la escena los equipos de estas unidades.